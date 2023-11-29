Встреча с Распутиным в геймплейном ролике The Thaumaturge

Издательство 11 bit Studios ранее анонсировало видеоигру The Thaumaturge на декабрь, но затем перенесла релиз на 20 февраля 2024 года для ПК. Консольные версии выйдут позже. Разработкой занимается новая студия Fool's Theory, состоящая из бывших сотрудников CD Projekt Red, которая также готовит ремейк оригинальной The Witcher.
Авторы представили геймплейную запись из демо, которое разворачивается в прологе истории. История разворачивается в Польше в 1905 году и рассказывает о таинственном Викторе Шульском, которого преследуют "Салюторы", демоны с мистическими способностями.
В ролике демонстрируют путешествие Виктора, который отправляется в небольшую деревню в поисках Григория Распутина.
Почему у них у всех одинаковые черты лица))что у главного героя что у всех нпс включая этого распутина)))их клонировали что ли
Игра по моду для майнкрафта?