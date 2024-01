Разработчик The Last of Us Part 2 не понимает негативной реакции в адрес ремастера

The Last of Us Part 2: Remastered - лучший способ поиграть в любимый сиквел от Naughty Dog, заявил геймдиректор Мэтью Галлант, который не понимает недоумения фанатов по поводу его анонса.

В беседе с VGC Галланту был задан вопрос, почему, по его мнению, ремастеры видеоигр, подобные этому, часто вызывают негативную реакцию со стороны сообщества. The Last of Us Part 2: Remastered подверглась критике за то, что вышла на PlayStation 5 менее чем через четыре года после выхода оригинала на PlayStation 4. Naughty Dog предлагает владельцам текущих версий обновить игру за 10 долларов, когда она выйдет 19 января.

Но Галлант сказал, что не понимает, почему вокруг игры возникло такое "недоумение", то есть беспокойство или негативная реакция.

Я не понимаю, почему некоторые люди в замешательстве из-за того, что предлагает The Last of Us Part 2: Remastered. Это лучший способ поиграть в The Last of Us Part 2. Если вы - новый владелец PlayStation и новичок во франшизе, мы хотим предоставить вам лучший опыт со всеми аппаратными возможностями в версии игры для PS5. Мне кажется, что есть аудитория, для которой идея PS5-версии будет захватывающей. Я также говорю за себя. Я рад, что мы можем предложить это фанатам, и если это не для всех, то это нормально.

The Last of Us Part 2: Remastered включает в себя режим roguelike под названием No Return, Lost Levels с комментариями разработчиков, графические улучшения, интеграцию DualSense и режим Guitar Free Play.

Потерянные уровни, которые были вырезаны из оригинальной игры, но включены в качестве бонусного контента для обновления PlayStation 5, называются Jackson Dance, Boar Hunt и Sewers.