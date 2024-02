За утечкой всего сценария The Last of Us Part 2 стоял 20-летний фанат, желающий скорейшего выхода игры

Наверняка вы помните, как перед релизом произошла огромная утечка информации о The Last of Us 2. Мы говорим о версии игры для PS4, а не о недавнем ремастере для PS5. За утечкой стоял один из европейских фанатов Naughty Dog, у которого была одна цель — выпустить игру раньше.

Об этом сама студия-разработчик рассказала в недавно вышедшем документальном фильме Naughty Dog - Grounded II: Making The Last of Us Part II, в котором реконструировано создание знаменитой игры.

Если говорить точнее, то фанату было около двадцати лет, и он жил в Голландии со своими родителями. Он думал, что, опубликовав в сети конфиденциальную информацию о The Last of Us 2, полученную путем взлома частных серверов компании, Naguhty Dog быстрее выпустит игру после отсрочки, вызванной пандемией COVID.

Конечно, все не так, и утечка информации не может увеличить скорость разработки, которая определяется совсем другими факторами.

Как бы то ни было, в то время циркулировала теория о том, что утечка связана с бывшим сотрудником Naughty Dog, разгневанным тем, что компания свернула с пути истинного. На самом деле она уже была опровергнута, но многие все равно поверили в нее.

Дракманн объяснил, что в то время он хотел сурово наказать виновника утечки, но теперь он оставил эту идею, несмотря на пережитое разочарование.