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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 033 оценки

За утечкой всего сценария The Last of Us Part 2 стоял 20-летний фанат, желающий скорейшего выхода игры

butcher69
Новости

Наверняка вы помните, как перед релизом произошла огромная утечка информации о The Last of Us 2. Мы говорим о версии игры для PS4, а не о недавнем ремастере для PS5. За утечкой стоял один из европейских фанатов Naughty Dog, у которого была одна цель — выпустить игру раньше.

Об этом сама студия-разработчик рассказала в недавно вышедшем документальном фильме Naughty Dog - Grounded II: Making The Last of Us Part II, в котором реконструировано создание знаменитой игры.

Если говорить точнее, то фанату было около двадцати лет, и он жил в Голландии со своими родителями. Он думал, что, опубликовав в сети конфиденциальную информацию о The Last of Us 2, полученную путем взлома частных серверов компании, Naguhty Dog быстрее выпустит игру после отсрочки, вызванной пандемией COVID.

Конечно, все не так, и утечка информации не может увеличить скорость разработки, которая определяется совсем другими факторами.

Как бы то ни было, в то время циркулировала теория о том, что утечка связана с бывшим сотрудником Naughty Dog, разгневанным тем, что компания свернула с пути истинного. На самом деле она уже была опровергнута, но многие все равно поверили в нее.

Дракманн объяснил, что в то время он хотел сурово наказать виновника утечки, но теперь он оставил эту идею, несмотря на пережитое разочарование.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Интересно как бы Дракманн сурово наказал виновника, если бы имел возможность, наверное закопал бы по шею на гольф поле и шпынял бы мячиками для гольфа..

1
nodas

Нет зашёл бы на задний двор парнишки

0
Insid3ad

В документалке он сказал, что подобно тому как Элли простила и пощадила Эбби в конце второй ластухи, он также простил этого парнишку. Гейний не иначе.

0
1barac9U7ada7

Был бы поумнее то эпизод с убийством главного героя просто стёр бы)

0
PlacidFrazer

Этому заднеприводному недогению не простят, то как он слил Джойла. Никакого оправдания.

2
Zlobin_Evgeny

тип красавчик конечно

0