За утечкой всего сценария The Last of Us Part 2 стоял 20-летний фанат, желающий скорейшего выхода игры

Наверняка вы помните, как перед релизом произошла огромная утечка информации о The Last of Us 2. Мы говорим о версии игры для PS4, а не о недавнем ремастере для PS5. За утечкой стоял один из европейских фанатов Naughty Dog, у которого была одна цель — выпустить игру раньше.
Об этом сама студия-разработчик рассказала в недавно вышедшем документальном фильме Naughty Dog - Grounded II: Making The Last of Us Part II, в котором реконструировано создание знаменитой игры.
Если говорить точнее, то фанату было около двадцати лет, и он жил в Голландии со своими родителями. Он думал, что, опубликовав в сети конфиденциальную информацию о The Last of Us 2, полученную путем взлома частных серверов компании, Naguhty Dog быстрее выпустит игру после отсрочки, вызванной пандемией COVID.
Конечно, все не так, и утечка информации не может увеличить скорость разработки, которая определяется совсем другими факторами.
Как бы то ни было, в то время циркулировала теория о том, что утечка связана с бывшим сотрудником Naughty Dog, разгневанным тем, что компания свернула с пути истинного. На самом деле она уже была опровергнута, но многие все равно поверили в нее.
Дракманн объяснил, что в то время он хотел сурово наказать виновника утечки, но теперь он оставил эту идею, несмотря на пережитое разочарование.
Интересно как бы Дракманн сурово наказал виновника, если бы имел возможность, наверное закопал бы по шею на гольф поле и шпынял бы мячиками для гольфа..
Нет зашёл бы на задний двор парнишки
В документалке он сказал, что подобно тому как Элли простила и пощадила Эбби в конце второй ластухи, он также простил этого парнишку. Гейний не иначе.
Был бы поумнее то эпизод с убийством главного героя просто стёр бы)
Этому заднеприводному недогению не простят, то как он слил Джойла. Никакого оправдания.
тип красавчик конечно