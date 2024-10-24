Стали известны системные требования к ПК The Thing Remastered

Nightdive Studios раскрыла официальные системные требования к ПК для The Thing Remastered. Обновлённая версия классического хоррора будет включать сглаживание, попиксельное освещение, поддержку разрешений 4K и до 144 кадров в секунду.
Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X с 2 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 650 TI или AMD HD 7750. Игра будет использовать API DX11, и для нее потребуется 5 ГБ свободного места на диске.
Nightdive рекомендует использовать Intel Core i5-6600k или AMD Ryzen 5 1600 с 4 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия)
- Процессор: Intel Core i5-3570 @ 3.4 ГГЦ или AMD Ryzen 3 1300X @ 3.5 ГГЦ или лучше
- Оперативная память: 2 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2 ГБ) или AMD HD 7750 (1 ГБ) или лучше
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 5 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия)
- Процессор: Intel Core i5-6600k @ 3.5 ГГЦ или AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 ГГЦ или лучше
- Оперативная память: 4 ГБ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD RX Vega 56 (8 ГБ) или лучше
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 5 ГБ свободного места
GTX 1070 в рекомендуемых для игры уровня 2002 года? Они серьезно? У меня самая первая видеокарта была GT200, я на ней все прошел от халфы до первых ассасинов. А теперь на игру с графикой без полигонов и анимаций нужна карта, которая тянет Киберпанк на высоких??
Чел ниже пишет, что движок, мол, требует. Так а нахрена менять движок, если графон и геймплей как были 2002 года, так и остались? Так-то можно и в тетрис такой движок запилить, который только 4090 потянет - вопрос зачем?
😆😆😆
Ну так сони несколько лет так и сделала, выпустила тетрис который на четвертой плойке тормозил при том что графически был посредственным.
Ещё бы спросил зачем 64-х битная ОС😂
Покажи мне современный движок, который поддерживает старьё с эпохи Win XP. Ты опять не понял. Зачем? А кто будет запускать на старом пк? И системки пишут от балды, не забывай об этом.
P.S. Как всегда минусуют малообразованные люди. Диванные эксперты ей-богу!
Не тянет 1070 киберпанк на высоких, не вводи в заблуждение, в 30 кадров если только.
Хрена требования
Ага за ремастер. Это даже не ремейк
И нах он нужен с такой шакальной графикой??
Для олдфагов сойдет понастольгировать даже с такой графикой.
Да хотя бы так улучшили в отличие от РДР)))
Дату выхода не озвучили,да и системные требования,какие то нелепые и судя по трейлеру этого ремастера,графика там такая,что ему с головой должно хватить,какого нибудь древнего компа,на 775 сокете и видюхи типа GTS 250 ,на которой я в свое время,Крайзис 2 проходил.
хорошо так подняли, будто ремейк
Это не игра, а движок под современное железо заточено. Никто не будет поддерживать старьё. Сис.требования от балды написали, тоже такое может.
Движок кекс довольно посредственный.
Чем? Со своими задачами справляется. Работает быстро. Что еще надо то?
4озу и 8врам? это что за монстр такой?
Ну для нубасов объясню, vram это память видеокарты, озу это оперативная память
😁😁😁
ага. понял. но вопрос про игру был.
Так про игру или системные требования, а то из трёх слов невозможно понять в чём суть
про системные требования к игре. я думал это очевидно.
Эти требования пишут маркетологи, которые не разбираются в ПО и требований к нему). И так к большинству игр.
у гта 5 требования были меньше ахах
Тут 2 варианта:
1) полное отсутствие даже самой ленивой оптимизации
2) требования написали люди, которые не занимались тестированием производительности на разном железе, просто от балды конфигурация в рекомендуемых
AMD RX Vega 56
где ж я вам такую найду?
Читаю коммент и не понимают они ни черта. Это требование для движка, а не игры. Т.к. движок современный и он требует такие хар-ки.
В ремастере современный движок ? а я думал они только в ремейках
Хорошо, ты явно не в теме, раз ты такой бред пишешь. Для запуска игры с новым движком с DX11, какая видюха нужна? GeForce 4? Нет! Я конечно понимаю, что это бред. Но когда переносят на современный движок, то конечно подымаются системки. Они не будут поддерживать старьё с эпохи Win XP.
Да нет, почитал твои комментарии что ты ветке по игре написал и понял, что ты поверхностно нахватался на форумах, где присутствуют такие же, как ты "уникумы" и понял, что не стоило задавать тебе вопрос,
Ну и бред ты написал. Лишь бы не признать не правоту. Сам то хоть работал с движком? Хоть раз работал в этой сфере? Нет? По каким форумам, то бл*? Понятно с тобой, тебе лишь бы высер написать. Я бы посмотрел, как ты запустишь движок на винде XP которая требует DX11.
Самокритика поощряю, но только пока ты тут бред свой пишешь и занимаешься пустословием
Какую, из твоего мира фантазии * и что бы её признать, надо не быть пусечкой агресовной, а предъявить доказательства
Ну ты наверное шкила работал, нахватался по форумам ии думаешь умным стал
Так ты его и написал
Зачем мне хе&ёй как ты заниматься ?