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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 245 оценок

Стали известны системные требования к ПК The Thing Remastered

monk70
Новости

Nightdive Studios раскрыла официальные системные требования к ПК для The Thing Remastered. Обновлённая версия классического хоррора будет включать сглаживание, попиксельное освещение, поддержку разрешений 4K и до 144 кадров в секунду.

Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X с 2 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 650 TI или AMD HD 7750. Игра будет использовать API DX11, и для нее потребуется 5 ГБ свободного места на диске.

Nightdive рекомендует использовать Intel Core i5-6600k или AMD Ryzen 5 1600 с 4 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56.

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия)
  • Процессор: Intel Core i5-3570 @ 3.4 ГГЦ или AMD Ryzen 3 1300X @ 3.5 ГГЦ или лучше
  • Оперативная память: 2 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2 ГБ) или AMD HD 7750 (1 ГБ) или лучше
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 5 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия)
  • Процессор: Intel Core i5-6600k @ 3.5 ГГЦ или AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 ГГЦ или лучше
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD RX Vega 56 (8 ГБ) или лучше
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 5 ГБ свободного места
11
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

GTX 1070 в рекомендуемых для игры уровня 2002 года? Они серьезно? У меня самая первая видеокарта была GT200, я на ней все прошел от халфы до первых ассасинов. А теперь на игру с графикой без полигонов и анимаций нужна карта, которая тянет Киберпанк на высоких??

Чел ниже пишет, что движок, мол, требует. Так а нахрена менять движок, если графон и геймплей как были 2002 года, так и остались? Так-то можно и в тетрис такой движок запилить, который только 4090 потянет - вопрос зачем?

12
Nekromant34

😆😆😆

0
Destroited

Ну так сони несколько лет так и сделала, выпустила тетрис который на четвертой плойке тормозил при том что графически был посредственным.

4
K0t Felix

Ещё бы спросил зачем 64-х битная ОС😂

1
ugf16349

Покажи мне современный движок, который поддерживает старьё с эпохи Win XP. Ты опять не понял. Зачем? А кто будет запускать на старом пк? И системки пишут от балды, не забывай об этом.

P.S. Как всегда минусуют малообразованные люди. Диванные эксперты ей-богу!

2
gopnik741

Не тянет 1070 киберпанк на высоких, не вводи в заблуждение, в 30 кадров если только.

-2
bubenson

Хрена требования

6
zaratustra80

Ага за ремастер. Это даже не ремейк

6
kolinmah

И нах он нужен с такой шакальной графикой??

4
Destroited

Для олдфагов сойдет понастольгировать даже с такой графикой.

0
cthulhu42

Да хотя бы так улучшили в отличие от РДР)))

0
Denn378

Дату выхода не озвучили,да и системные требования,какие то нелепые и судя по трейлеру этого ремастера,графика там такая,что ему с головой должно хватить,какого нибудь древнего компа,на 775 сокете и видюхи типа GTS 250 ,на которой я в свое время,Крайзис 2 проходил.

4
Rorschach93

хорошо так подняли, будто ремейк

2
ugf16349

Это не игра, а движок под современное железо заточено. Никто не будет поддерживать старьё. Сис.требования от балды написали, тоже такое может.

2
Big and Fat ugf16349

Движок кекс довольно посредственный.

0
cthulhu42 Big and Fat

Чем? Со своими задачами справляется. Работает быстро. Что еще надо то?

0
OPen man

4озу и 8врам? это что за монстр такой?

1
Universe of Knowledge

Ну для нубасов объясню, vram это память видеокарты, озу это оперативная память

-1
Nekromant34 Universe of Knowledge

😁😁😁

0
OPen man Universe of Knowledge

ага. понял. но вопрос про игру был.

1
Universe of Knowledge OPen man

Так про игру или системные требования, а то из трёх слов невозможно понять в чём суть

0
OPen man Universe of Knowledge

про системные требования к игре. я думал это очевидно.

0
InboxM

Эти требования пишут маркетологи, которые не разбираются в ПО и требований к нему). И так к большинству игр.

1
Punisher1

у гта 5 требования были меньше ахах

1
JackReacher

Тут 2 варианта:

1) полное отсутствие даже самой ленивой оптимизации
2) требования написали люди, которые не занимались тестированием производительности на разном железе, просто от балды конфигурация в рекомендуемых

0
Big and Fat

AMD RX Vega 56

где ж я вам такую найду?

0
ugf16349

Читаю коммент и не понимают они ни черта. Это требование для движка, а не игры. Т.к. движок современный и он требует такие хар-ки.

-3
Universe of Knowledge

В ремастере современный движок ? а я думал они только в ремейках

0
ugf16349 Universe of Knowledge

Хорошо, ты явно не в теме, раз ты такой бред пишешь. Для запуска игры с новым движком с DX11, какая видюха нужна? GeForce 4? Нет! Я конечно понимаю, что это бред. Но когда переносят на современный движок, то конечно подымаются системки. Они не будут поддерживать старьё с эпохи Win XP.

1
Universe of Knowledge ugf16349

Да нет, почитал твои комментарии что ты ветке по игре написал и понял, что ты поверхностно нахватался на форумах, где присутствуют такие же, как ты "уникумы" и понял, что не стоило задавать тебе вопрос,

-1
ugf16349 Universe of Knowledge

Ну и бред ты написал. Лишь бы не признать не правоту. Сам то хоть работал с движком? Хоть раз работал в этой сфере? Нет? По каким форумам, то бл*? Понятно с тобой, тебе лишь бы высер написать. Я бы посмотрел, как ты запустишь движок на винде XP которая требует DX11.

0
Universe of Knowledge ugf16349
Ну и бред ты написал.

Самокритика поощряю, но только пока ты тут бред свой пишешь и занимаешься пустословием

Лишь бы не признать не правоту

Какую, из твоего мира фантазии * и что бы её признать, надо не быть пусечкой агресовной, а предъявить доказательства

Хоть раз работал в этой сфере?

Ну ты наверное шкила работал, нахватался по форумам ии думаешь умным стал

Понятно с тобой, тебе лишь бы высер написать

Так ты его и написал

Я бы посмотрел, как ты запустишь движок на винде XP которая требует DX11.

Зачем мне хе&ёй как ты заниматься ?

0