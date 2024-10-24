Стали известны системные требования к ПК The Thing Remastered

Nightdive Studios раскрыла официальные системные требования к ПК для The Thing Remastered. Обновлённая версия классического хоррора будет включать сглаживание, попиксельное освещение, поддержку разрешений 4K и до 144 кадров в секунду.

Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X с 2 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 650 TI или AMD HD 7750. Игра будет использовать API DX11, и для нее потребуется 5 ГБ свободного места на диске.

Nightdive рекомендует использовать Intel Core i5-6600k или AMD Ryzen 5 1600 с 4 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия)

Процессор: Intel Core i5-3570 @ 3.4 ГГЦ или AMD Ryzen 3 1300X @ 3.5 ГГЦ или лучше

Оперативная память: 2 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2 ГБ) или AMD HD 7750 (1 ГБ) или лучше

DirectX: Версия 11

Накопитель: 5 ГБ свободного места

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