Разработчики The Wayward Realms, духовного преемника Daggerfall, рассчитывают на поддержку сообщества

The Wayward Realms от создателя The Elder Scrolls: Daggerfall все-таки выходит на Kickstarter. Сбор средств на новую игру от Теда Петерсона и других бывших сотрудников Bethesda Softworks начнется этой весной. Команда OnceLost Games сообщила об этом на официальном сайте игры и в новом трейлере.

Когда Петерсон объявил о своем творении три года назад, он не предполагал, что будет организовывать сбор средств. Разработчик возлагал свои надежды на ряд заинтригованных инвесторов. Однако, судя по всему, их интереса оказалось недостаточно.



Цель краудфандинговой кампании - подготовить версию The Wayward Realms для раннего доступа, которую бэкеры смогут опробовать, чтобы поделиться с разработчиками отзывами и тем самым помочь доработать проект. Разумеется, разработчик предусматривает и другие стимулы, в том числе возможность оставить свой "след" в игре.



В остальном цели разработчиков не изменились с момента первого анонса. The Wayward Realms должна стать ролевой игрой с огромным открытым миром в "реалистичном масштабе" для современной эпохи, но при этом прочно укорениться в традициях компьютерных ролевых игр.



Многие поклонники жанра с облегчением восприняли решение разработчиков, хотя многие по-прежнему обеспокоены тем, сколько времени займет создание The Wayward Realms. Возможно, с момента запуска кампании на Kickstarter до выхода игры пройдет не менее нескольких лет. Будем надеяться, что игра не застрянет в производстве, как это случалось с некоторыми "хитами" Kickstarter.