В парнокопытный файтинг Them's Fightin' Herds прискакал новый боец Stronghoof ©

Последним персонажем DLC Them's Fightin' Herds стал Stronghoof. Желающие могут получить его вместе с этапом Reine Ramparts в составе Season Pass за 369 рублей или отдельно за 200 рублей.

Вот трейлер, представляющий Stronghoof, в котором также звучит голос Криса Сабата. Его способности позволяют ему призывать ледяное оружие, такое как топоры, молоты и щиты. Его также сопровождает ледяной спрайт, как и его дочь, с именем Ветра.

Them's Fightin' Herds - это парнокопытный двухмерный файтинг с персонажами, разработанными Лорен Фауст (продюсер и разработчик игры My Little Pony: Friendship is Magic; создатель, режиссер и разработчик игры Super Best Friends Forever). Сражайтесь в режимах Arcade и Local Versus, тренируйтесь в режимах Tutorial и Training, а затем погрузитесь в многочисленные возможности сетевых матчей игры (с неткодом GGPO rollback), чтобы помериться силами с игроками со всего мира. Или исследуйте эпизодический сюжетный режим.