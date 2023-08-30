Первый западный технический тест Throne and Liberty начнётся в сентябре ©

Amazon Games объявила о первом западном техническом тесте Throne and Liberty, будущей MMORPG, разработанной NCSoft.

Тест пройдет с 19 сентября по 3 октября, хотя он предназначен только для игроков и гильдий из США. Отобранные участники будут уведомлены по электронной почте до 14 сентября. Интересно, что он будет доступен на всех платформах (ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X) и даже уже будет поддерживать кросс-плей, подтверждая ранее анонсированную функцию.

Amazon Games, которая издает Throne and Liberty в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Японии, заявила, что соберет отзывы сообщества и передаст их NCSoft, чтобы обеспечить «отличный опыт запуска». Судя по тому, что было указано в объявлении, весь спектр действий, доступных в MMORPG, должен быть включен в технический тест, включая сражения с крупномасштабными боссами, участие в полевых событиях, погружение в огромные подземелья, ведение войны в эпических битвах гильдий для получения грабить и охранять территорию, участвовать в осадах замков и многое другое. С другой стороны, на этом этапе участники могут рассчитывать на то, что найдут только корейскую озвучку, а также текст на английском и корейском языках.

Следует отметить, что техническое тестирование будет проводиться в соответствии с NDA (Соглашение о неразглашении информации), поэтому выбранные тестировщики не смогут делиться, записывать и/или транслировать игру.

Недавно компания NCSoft объявила о переносе западного релиза на 2024 год, поскольку она пытается сделать боевую систему игры более динамичной после критики, направленной на ее чрезмерно статичный характер.