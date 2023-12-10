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об игре
Throne and Liberty 2024 г.
Ролевая, MMO, Фэнтези
6.8 94 оценки

Throne and Liberty получает хорошие отзывы после дебюта в Корее

Procy_on
Новости

Запуск Throne and Liberty в Южной Корее в четверг, как и ожидалось, оказался большим событием. Поправка: слишком большим событием, потому что NCSoft неправильно оценила количество желающих (вот так сюрприз), что привело к довольно большой проблеме с очередями.

Уже через несколько часов после открытия на ведущих серверах пришлось заблокировать создание новых персонажей. NCSoft, в конце концов, открыла новые миры и увеличив мощность существующих серверов.

Однако стоит порадоваться тому, что популярность Throne and Liberty сопровождается еще и качеством.

Улучшив прокачку персонажа, переделав интерфейс, убрав функцию автобоя и полностью переработав боевую систему, Throne and Liberty получает очень хорошие отзывы от своих игроков (корейских и западных, купивших/создавших аккаунт с помощью VPN).

Люди хвалят отличную оптимизацию, яркий открытый мир, потрясающую графику (это одна из самых красивых MMORPG на рынке) и классный геймплей, который, может быть, и не относится к некстгену, но является реверансом в сторону классических представителей жанра.

Игра потрясающая и отлично работает. Впечатляет то, что им удалось сделать по сравнению с другими MMORPG на UE4.
Они вернули Massive в MMORPG, здесь повсюду много людей, а благодаря хорошо реализованному техническому движку вы можете без проблем видеть на экране 50-100+ человек в городе, выполняющих квесты и так далее.
Мир кажется живым. Он очень детализирован, музыка необычна и кажется отполированной.
Боевка была для меня очень важным фактором, независимо от того, попробую я ее или нет. Больше всего мне нравились бои в MMORPG, где было больше экшена, чем вкладок, больше всего мне нравились бои в GW2, и я должен сказать, что эта игра немного похожа на Rift и GW2, смешанные вместе.
Игра производит впечатление очень отполированной. Большое внимание к деталям. Она не идеальна, но определенно выглядит так, будто разработчики потратили на нее много времени.
По какой-то причине многие навыки и движения персонажей выглядят именно так, как я помню их из L2. Для меня это плюс.

Англоязычная Throne and Liberty появится где-то в 2024 году. Версия будет условно-бесплатной и будет распространяться Amazon Games (New World).

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
JackReacher

Короче, Россия в пролете?

1
Кей Овальд

Максимально тупое название.

0
вупсич пупсич

А что это за броня такая. Почему левую грудь надо защищать, а правую нет? Почему на правом плече есть латное плечо, а на левом нет.

Шея слишком длинная.

0
Samson48

А за монстры такие, где таких видели?

0
CAT987g

и все лучники почти.

0