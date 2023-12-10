Throne and Liberty получает хорошие отзывы после дебюта в Корее

Запуск Throne and Liberty в Южной Корее в четверг, как и ожидалось, оказался большим событием. Поправка: слишком большим событием, потому что NCSoft неправильно оценила количество желающих (вот так сюрприз), что привело к довольно большой проблеме с очередями.
Уже через несколько часов после открытия на ведущих серверах пришлось заблокировать создание новых персонажей. NCSoft, в конце концов, открыла новые миры и увеличив мощность существующих серверов.
Однако стоит порадоваться тому, что популярность Throne and Liberty сопровождается еще и качеством.
Улучшив прокачку персонажа, переделав интерфейс, убрав функцию автобоя и полностью переработав боевую систему, Throne and Liberty получает очень хорошие отзывы от своих игроков (корейских и западных, купивших/создавших аккаунт с помощью VPN).
Люди хвалят отличную оптимизацию, яркий открытый мир, потрясающую графику (это одна из самых красивых MMORPG на рынке) и классный геймплей, который, может быть, и не относится к некстгену, но является реверансом в сторону классических представителей жанра.
Игра потрясающая и отлично работает. Впечатляет то, что им удалось сделать по сравнению с другими MMORPG на UE4.
Они вернули Massive в MMORPG, здесь повсюду много людей, а благодаря хорошо реализованному техническому движку вы можете без проблем видеть на экране 50-100+ человек в городе, выполняющих квесты и так далее.
Мир кажется живым. Он очень детализирован, музыка необычна и кажется отполированной.
Боевка была для меня очень важным фактором, независимо от того, попробую я ее или нет. Больше всего мне нравились бои в MMORPG, где было больше экшена, чем вкладок, больше всего мне нравились бои в GW2, и я должен сказать, что эта игра немного похожа на Rift и GW2, смешанные вместе.
Игра производит впечатление очень отполированной. Большое внимание к деталям. Она не идеальна, но определенно выглядит так, будто разработчики потратили на нее много времени.
По какой-то причине многие навыки и движения персонажей выглядят именно так, как я помню их из L2. Для меня это плюс.
Англоязычная Throne and Liberty появится где-то в 2024 году. Версия будет условно-бесплатной и будет распространяться Amazon Games (New World).
Короче, Россия в пролете?
Максимально тупое название.
А что это за броня такая. Почему левую грудь надо защищать, а правую нет? Почему на правом плече есть латное плечо, а на левом нет.
Шея слишком длинная.
А за монстры такие, где таких видели?
и все лучники почти.