Студия Free Radical, занимающаяся разработкой продолжения TimeSplitters, находится под угрозой закрытия

Студия Free Radical Design, занимающаяся разработкой TimeSplitters, находится под угрозой закрытия со стороны владельца Embracer Group всего через два года после своего возрождения, сообщило издание VGC ссылаясь на свои источники.

В течение последних шести месяцев Embracer проводит "программу реструктуризации", в рамках которой уже закрыты некоторые игровые студии и отменены некоторые проекты.

В частности, были закрыты студии разработчика Saints Row - Volition и Campfire Cabal, а также выставлена на продажу компания Gearbox, создавшая Borderlands.

По словам людей, близких к Free Radical Design, студия, расположенная в Ноттингеме (Великобритания), была частью оценки, и теперь ее сотрудники получили уведомление о возможном закрытии.

В соответствии с требованиями британского трудового законодательства, Plaion - подразделение Embracer, управляющее Free Radical, — обязана проводить консультации с сотрудниками в течение как минимум 30 дней перед увольнением, в том числе изучать возможности его избежать.

Остается вероятность того, что в таком случае студия может остаться открытой, если Embracer получит интерес от третьих лиц, заинтересованных в ее приобретении.

Однако анализ LinkedIn и социальных сетей, показывает, что только за последние 24 часа по меньшей мере 15 человек, работающих в Free Radical, уже опубликовали сообщения о том, что ищут работу.

Среди них - ведущий гейм-дизайнер, старший художник, старший технический художник, гейм-дизайнер и IT-менеджер студии.

Пока неясно, как закрытие компании отразится на будущем TimeSplitters, классической серии шутеров от первого лица, для возрождения которой была создана новая компания Free Radical.

Первая итерация Free Radical Design была образована в 1999 году и занималась разработкой серии TimeSplitters и Second Sight. После разочарований, вызванных выходом игры Haze и отменой проекта Star Wars: Battlefront, в 2008 году студия обанкротилась.

Оставшаяся часть компании была впоследствии спасена Crytek, проведен ребрендинг и начата работа над сериями Crysis, Warface и Ryse: Son of Rome. В 2014 году компания была приобретена Deep Silver и стала Dambuster Studios. В 2016 году она выпустила игру Homefront: The Revolution, а в начале этого года - Dead Island 2.

В мае 2021 года компания Plaion и ее материнская компания Embracer объявили о создании новой студии Free Radical Design, в которую вошли основатели компании Стив Эллис и Дэвид Доак, чтобы "вернуть к жизни" IP-версию TimeSplitters.

В то время Эллис сказал: "Наконец-то мы можем подтвердить, что студия создана и что у нас есть план создания следующей игры TimeSplitters - это невероятно. Хотя в настоящий момент мы не можем сообщить вам ничего более подробного, мы с нетерпением ждем возможности поделиться информацией в будущем".

Сокращение рабочих мест в игровой индустрии в 2023 году было повсеместным. В этом году увольнения коснулись таких компаний, как Xbox Game Studios, Epic Games, Sony Interactive Entertainment, CD Projekt, Unity, Riot Games, Blizzard, Crystal Dynamics, BioWare, Striking Distance, Team17, Frontier Developments и Telltale Games.