Адвенчура Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh получила обновление 1.0.7

Возьмите на себя роль Тинтина, смелого журналиста и искателя приключений, который отправляется на поиски тайны древней гробницы фараона Ких-Осха. Вместе с профессором Саркофагом вы должны отправиться в путешествие по Средиземному морю и попытаться раскрыть загадки усыпальницы. Но на вашем пути стоят не только ловушки и головоломки, но и опасные наркоторговцы, которые действуют в разных странах Востока, таких как Индия, Аравия и Египет. Вам нужно будет использовать свой ум, ловкость и смекалку, чтобы раскрыть тёмные секреты гробницы и остановить преступников.