Адвенчура Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh получила обновление 1.0.7

Здравствуйте, репортеры! Только что был выпущен новый патч, улучшающий ваше приключение:
Улучшения:
- Улучшение относительно Сноуи, который всегда следует за Тинтин, когда это возможно.
- Общие исправления привязки объектов к персонажам.
- Общие исправления звука.
- Общие исправления, позволяющие избежать появления объектов на уровнях.
- Общее улучшение размещения NPC во время погони за убежищем.
- Общее улучшение фраз, чтобы их не обрезали до завершения.
- Общие исправления миссий для обеспечения их правильного отображения.
- Добавлено несколько автосохранений для улучшения доступности.
- Добавлены вступительная и завершающая анимация для разделов слайдов.
- Общее улучшение титульных экранов.
- Улучшено вращение винтов самолета.
Исправлены ошибки:
- Исправлен возможный сбой в конце видеоролика о наркотиках мумии.
- Исправлен персонаж Саркофага, неправильно показывающий другой аватар в крейсере (аватар без штанов).
- Исправлена ошибка, из-за которой трофей «Репортер Тинтина» открывался некорректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые фразы Game Over нельзя было услышать.
- Исправлена ошибка, из-за которой субтитры не отображались при показе экрана завершения игры.
- Общий обзор и улучшение игровых экранов для добавления текстов к отсутствующим.
- Общее исправление исчезновения предметов коллекционирования фотографий.
- Общее исправление фраз, произносимых на английском языке при игре на другом языке.
- Исправлена ошибка, из-за которой при неудаче на последней части самолета отображался неправильный экран окончания игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой Тинтин и Сноуи могли провалиться сквозь пол в храме.
- Исправлена ошибка, из-за которой враг в мастерской двигался без анимации.
- Исправлена ошибка, из-за которой трофей «Закрытые глаза» разблокировался некорректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой Снежок мог быть заблокирован при прыжке.
- Добавлен пользовательский интерфейс Snowy в разделах, где отсутствовал снежный HUD (точка укачивания).
- Исправлена ошибка, из-за которой вы могли покинуть карту во время эпизода «Самолет».
- Исправлены проблемы, из-за которых горячие точки не были видны на всех уровнях.
- Исправлена ошибка, из-за которой Великий Магистр мог застрять во время кульминационной погони.
- Исправлена ошибка, из-за которой несколько моряков не патрулировали в разделе «Крейсер».
- Исправлен трофей «Печенье выполнено», который открывался неправильно.
- Исправлен блокировщик, который мог возникнуть после нескольких проигрышей во время военной очереди.
- Исправлены проблемы, из-за которых пользовательский интерфейс разговора не помещался на экране.
- Исправлена ошибка, из-за которой на экранах завершения игры не отображался правильный текст на русском и китайском языках.
- Исправлены проблемы, из-за которых Снежок мерцал во время роликов.
- Исправлена проблема при проигрыше в последовательности бросков в мастерской, которая могла привести к блокированию.
- Исправлена ошибка, из-за которой Томпсоны иногда находились в позе А во время преследования поезда.
- В Nightmare Chase скорректирована сложность, чтобы избежать неправильного проигрыша.
- Исправлены проблемы, из-за которых одежда аватара Саркофага протыкала его кожу.
- Исправлено несколько проблем, из-за которых игрок мог выбрать неправильный путь при выходе из Абудина.
- Улучшено размещение листьев при следовании за саркофагом.
- Исправлены проблемы с музыкой, из-за которых на нескольких уровнях воспроизводилась неправильная окружающая музыка.
- Исправлен контур броска, чтобы всегда показывать, когда предметы доступны для удара.
- Исправлена ошибка, из-за которой Снежок неправильно скрывался до тех пор, пока мы не взаимодействовали с лодкой во время поиска саркофага на крейсере.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые скрытые области были недоступны Снежку.
- Исправлена ошибка, из-за которой жук, за которым гонится Снежок, появлялся позади Сноуи.
- Исправлен возможный блокировщик при погоне за Великим Магистром и проигрыше.
- Исправлен возможный сбой после завершения головоломки со статуей в Храме.
- Исправлен возможный сбой после завершения первой погони в Храме.
- Исправлен возможный сбой после прохождения уровня «Крейсер».
- Исправлен возможный сбой после завершения первой последовательности погони.
- Исправлен возможный сбой при взаимодействии с трофеем ветчины на Крейсере.
- Исправлен возможный сбой при завершении стелс-последовательности «Снежок» на крейсере.
- Исправлен возможный блокировщик, из-за которого ИИ мог перестать двигаться при выходе из Абудина.
- Исправлена ошибка, из-за которой пост-процесс оставался активным после вождения автомобиля.
- Исправлены проблемы, из-за которых объекты имели неправильные текстуры.
- Исправлена ошибка, из-за которой кнопка подсказки квеста отображалась в те моменты, когда ее нельзя было нажать.
- Исправлена ошибка, из-за которой лицо Тинтина выглядело неправильно при ходьбе.
- Исправлена ошибка, из-за которой при смене камеры возникали странные щелчки.
- Исправлены общие проблемы со стабильностью.