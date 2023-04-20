Take-Two удалило защиту Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands

Прошло всего несколько дней с момента удаления Denuvo из New Tales from the Borderlands, и сегодня издательство Take-Two удалила защиту Denuvo из своей очередной игры: в этот раз от австрийской освободилась Tiny Tina's Wonderlands. При этом до удаления Denuvo игра по-прежнему оставалась невзломанной.
Размер exe-файла уменьшился на 365 МБ. На данный момент осталась лишь одна игра издательства, которая по-прежнему защищена Denuvo - Marvel's Midnight Sun (прошло 4 месяца с релиза).
Tiny Tina's Wonderlands -спин-офф лутер-шутера от первого лица Borderlands, предлагающий игрокам посетить совершенно новый сказочный мир. Пули, магия, клинки — всё это перемешалось в этом странном сказочном мире, придуманном непредсказуемой Крошкой Тиной.
Только недавно читал чуваков, которые ждут удаления Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands. Мечты сбылись)
Я ждал этого 8-9, месяцев
Хорошая новость на сегодня.
Зачем там было Denuvo? Такое даже пиратить не хочется.
вот зря, я брал активашку в день релиза, игра просто шикарная, и очень большая
Ну большая спорно. Я прошел сюжетку со всеми допами за 30 часов, в том время как 3 борда отняла у меня часов 60 (без учета DLC).
прошел на релизе, игра очень годная
Походу игра загнулась ещё на релизе,форум по игре тоже мёртвый,пару новостей было потом вообще про неё ни чего не слышал в отличии например от той же Борды 3.
Очередная игра с Дунькай о которой не слыхал))) ее теперь впиндюривают куда не впадлу))
ты не слышал, другие слышали, Земля не крутится вокруг одного тебя
А я думал только вокруг меня.. спасибо буду знать)
Спасибо. Теперь мы узнали что была такая игра.
i wonder why?!
Если на пиратке можно замутить будет кооп, то еще пойдет. А так она никакой больше ценности не представляет, как сингл уж точно.
денуво рулит, всех пиратов раком поставила
Боюсь спросить, ты тоже пират?
Это один из многих тролей на Pg )просто проходи мимо))
Мне просто смешно, как он Денуво восхваляет, а сам небось возле икон на EMPRESS молится, что б она нувую игру ломанула)))