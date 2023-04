Take-Two удалило защиту Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands ©

Прошло всего несколько дней с момента удаления Denuvo из New Tales from the Borderlands, и сегодня издательство Take-Two удалила защиту Denuvo из своей очередной игры: в этот раз от австрийской освободилась Tiny Tina's Wonderlands. При этом до удаления Denuvo игра по-прежнему оставалась невзломанной.

Размер exe-файла уменьшился на 365 МБ. На данный момент осталась лишь одна игра издательства, которая по-прежнему защищена Denuvo - Marvel's Midnight Sun (прошло 4 месяца с релиза).

Tiny Tina's Wonderlands -спин-офф лутер-шутера от первого лица Borderlands, предлагающий игрокам посетить совершенно новый сказочный мир. Пули, магия, клинки — всё это перемешалось в этом странном сказочном мире, придуманном непредсказуемой Крошкой Тиной.