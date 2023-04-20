Tiny Tina's Wonderlands 25.03.2022
6.6 118 оценок

Take-Two удалило защиту Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands

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AceTheKing
Новости

Прошло всего несколько дней с момента удаления Denuvo из New Tales from the Borderlands, и сегодня издательство Take-Two удалила защиту Denuvo из своей очередной игры: в этот раз от австрийской освободилась Tiny Tina's Wonderlands. При этом до удаления Denuvo игра по-прежнему оставалась невзломанной.

Размер exe-файла уменьшился на 365 МБ. На данный момент осталась лишь одна игра издательства, которая по-прежнему защищена Denuvo - Marvel's Midnight Sun (прошло 4 месяца с релиза).

Tiny Tina's Wonderlands -спин-офф лутер-шутера от первого лица Borderlands, предлагающий игрокам посетить совершенно новый сказочный мир. Пули, магия, клинки — всё это перемешалось в этом странном сказочном мире, придуманном непредсказуемой Крошкой Тиной.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Только недавно читал чуваков, которые ждут удаления Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands. Мечты сбылись)

12
g34rm4n

Я ждал этого 8-9, месяцев

0
Arnold Schwarzenegger 75

Хорошая новость на сегодня.

4
AT_Sagor

Зачем там было Denuvo? Такое даже пиратить не хочется.

2
Dmitry_Quant

вот зря, я брал активашку в день релиза, игра просто шикарная, и очень большая

2
SSStylish Dmitry_Quant

Ну большая спорно. Я прошел сюжетку со всеми допами за 30 часов, в том время как 3 борда отняла у меня часов 60 (без учета DLC).

0
Dmitry_Quant

прошел на релизе, игра очень годная

1
saa0891

Походу игра загнулась ещё на релизе,форум по игре тоже мёртвый,пару новостей было потом вообще про неё ни чего не слышал в отличии например от той же Борды 3.

0
golab42

Очередная игра с Дунькай о которой не слыхал))) ее теперь впиндюривают куда не впадлу))

0
Дебил Джек

ты не слышал, другие слышали, Земля не крутится вокруг одного тебя

3
golab42 Дебил Джек

А я думал только вокруг меня.. спасибо буду знать)

-3
АMBACK

Спасибо. Теперь мы узнали что была такая игра.

0
sheldon chen

i wonder why?!

0
Executor666

Если на пиратке можно замутить будет кооп, то еще пойдет. А так она никакой больше ценности не представляет, как сингл уж точно.

-2
Protocol10

денуво рулит, всех пиратов раком поставила

-20
Omnia Smirnow

Боюсь спросить, ты тоже пират?

8
golab42 Omnia Smirnow

Это один из многих тролей на Pg )просто проходи мимо))

9
Omnia Smirnow golab42

Мне просто смешно, как он Денуво восхваляет, а сам небось возле икон на EMPRESS молится, что б она нувую игру ломанула)))

0