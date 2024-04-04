Инсайд: Ubisoft повторно анонсирует ремейк Splinter Cell этим летом

Французская компания Ubisoft официально объявила, что проведет большую презентацию своих собственных игр уже этим летом, несмотря на полноценную отмену E3. Мероприятие Ubisoft Forward запланировано на 10 июня, и пока нет точных сведений, чего там можно ожидать. Пока всё сводится к тому, что нам покажут уже давно анонсированные игры, такие как Star Wars Outlaws, новый Assassin’s Creed Red, и наконец-то студия вспомнит о ремейке Splinter Cell.

Обновленная версия культового стелс-экшена Splinter Cell была представлена ещё в декабре 2021 года. С тех пор о проекте никакой информации не поступало, но всё может измениться уже этим летом. На повторный анонс ремейка указывает авторитетный инсайдер с ником geronimo_73_. По его словам, новая Splinter Cell станет одним из главных демонстраций на предстоящем Ubisoft Forward.

Автор утечки предупреждает, что многого слишком многого от анонса ждать не стоит. Вероятно, ремейк Splinter Cell покажут в самом конце трансляции в виде отдельного трейлера с демонстрацией игрового процесса. Показ проекта будет очень похож на первый анонс Star Wars Outlaws, когда основная информация об игре появилась позднее.

На появление Splinter Cell также указывают сами разработчики. У студии Ubisoft Toronto, которая отвечает за разработку ремейка, сменился аватар в социальных сетях. Вместо привычного логотипа студии там используют Сэма Фишера и арт из игры.