Как появился "убийца MGS 2": Создатели Splinter Cell рассказали об идее, дизайне и звуке ©

Tom Clancy's Splinter Cell по-прежнему считается одной из самых классических видеоигр. Первая часть серии вышла в 2002 году, а последняя - десять лет назад. А поскольку Ubisoft сейчас работает над ремейком первой части Splinter Cell, то интересно узнать, как все начиналось.

В недавнем интервью Game Informer разработчики оригинальной игры вспомнили процесс ее создания, рассказали о ее первоначальной идее, дизайне, звуке и о том, каким образом она должна была стать "убийцей" Metal Gear Solid 2.

Эта игра стала первым серьезным проектом для Ubisoft Montreal, которая в то время была известна как создатель детских игр. В команде Splinter Cell тогда было много неопытной молодежи, а все началось с того, что Франсуа Кулон, ставший впоследствии помощником продюсера и креативным директором Splinter Cell, предложил сооснователю Ubisoft Иву Гиймо идею шутера. Игру, получившую название The Drift, было не так-то просто представить, но в итоге идея пришлась по душе Гиймо.

Game Informer описывает The Drift следующим образом:

Земля разорвалась на части, остатки цивилизации строились на летающих руинах, зависших высоко в небе. На гигантских воздушных островах располагались ретро-футуристические здания, а также летающие автомобили, неуклюжие аналоговые гаджеты и толпы людей с динамической реакцией. В руках у главного героя игры была массивная пушка с телевизором, ручным лебедочным грейфером и олдскульным пультом для управления ее главной особенностью - подачей видеосигнала, чтобы использовать различные возможности по улучшению обзора и использованию дистанционных камер-снарядов.

Как можно было догадаться уже по этому отрывку, проект оказался слишком амбициозным для небольшой команды с небольшим опытом. Через некоторое время Ubisoft попросила ее интегрировать подачу в уже существующую франшизу. После того как компания получила лицензию на Tom Clancy, это стало возможным. Затем Konami представила Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - игру, похожую на ту, которую разрабатывала команда Splinter Cell. Поэтому Ubisoft хотела, чтобы этот проект стал "убийцей" Metal Gear Solid 2.

В Splinter Cell не было одного режиссера: команда объединила дизайнеров уровней с художниками по окружению и поручила каждой группе сделать свою сцену. Что игра могла предложить, так это игру света и тени благодаря Unreal Engine, что стало большой частью проекта, отраженной в эскизах.

Звук также является одной из важнейших составляющих Splinter Cell. Это стелс-игра, и прислушивание к тому, что происходит вокруг, делает ощущения еще более захватывающими. Фабьен Ноэль создал "систему, имитирующую движение и рассеивание звуковых волн по всему игровому пространству с учетом архитектуры и планировки каждой комнаты". Он также руководил процессом озвучки Фишера в исполнении Майкла Айронсайда - еще одной неотъемлемой части игры, дизайн которой был разработан Мартином Кайя.

Однажды, когда я делал наброски, у меня в голове вдруг всплыла классная идея, - рассказывает ведущий художник по персонажам Кайя. Я увидел очертания темного силуэта, скрытого в тени, и единственное, что можно было разглядеть, - это отражение каких-то огоньков, отражающихся от линз очков ночного видения. Я сразу понял, что нашел основу для визуального образа Сэма. Неважно, что с реалистичной точки зрения это не имело ни малейшего смысла в стелс-игре. Я просто подумал, что это чертовски круто.

Тот факт, что неопытная студия, состоящая по большей части из неопытных разработчиков, смогла сделать из отмененной игры полноценного конкурента на MGS, просто поражает воображение. Пять сиквелов и более 20 лет спустя Splinter Cell по-прежнему остается достойной подражания видеоигрой.

Остается только надеяться, что в грядущем ремейке первого Splinter Cell разработчикам удастся повторить тот азарт и воодушевление, с которым это делали создатели оригинальной игры.