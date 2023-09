Разработчикам оригинальной Splinter Cell не нравились книги Тома Клэнси ©

Бывший ведущий дизайнер уровней Ubisoft Montreal Эд Бирн (Ed Byrne) рассказал, что нескольким разработчикам оригинальной Tom Clancy's Splinter Cell не понравились книги Тома Клэнси, в том числе из-за республиканских взглядов автора.

В разговоре с Game Informer Бирн рассказал, что команда разработчиков состояла в основном из "кучки кровожадных либералов", а сценарист Джей Ти Петти был " веганом, носившим сандалии, студентом Нью-Йоркского университета".

Они были просто ужасны, - сказал Бирн о романах Тома Клэнси. Теперь я могу это признать. Я уверен, что Ubisoft была бы рада это услышать, но я хочу сказать, что никто из нас не любил Клэнси. Это не было лицензией нашей мечты.

По словам Бирна, во время разработки оригинального Splinter Cell разработчики напичкали игру множеством различных штампов и иронии.

Дошло до того, что мы просто начали вводить все эти штампы, пытаясь понять, что нам может сойти с рук, и каждый раз, когда мы добавляли новые штампы, игра становилась все более похожей на Клэнси [...] Тогда мы поняли: "Ну, мы можем просто поставить имя Клэнси на все".

Единственным требованием, поставленным перед командой разработчиков со стороны Клэнси, по словам Бирна, было то, что игрок не может убивать внутри церкви. В остальном у них была полная свобода действий. Splinter Cell даже не была основана на романах Тома Клэнси, поскольку, перебрав все возможные варианты, команда не смогла найти ничего подходящего. Позднее по мотивам игры была написана книга, но ее автором стал Дэвид Майклс.

Несмотря на нелюбовь к романам и политическим взглядам Клэнси, было выпущено еще много игр с его именем. После Splinter Cell французский издательский гигант успел выпустить The Sum of All Fears, Ghost Recon: Jungle Storm, EndWar, H.A.W.X, The Division, Elite Squad, Rainbow Six Siege и Wildlands. Также в разработке находится несколько игр с именем Тома Клэнси, которые еще не вышли: The Division Heartland, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence и ремейк Splinter Cell. В то же время разработчики XDefiant полностью отказались от имени Тома Клэнси.

На данный момент у ремейка Splinter Cell нет даты выхода, поскольку он находится на ранней стадии разработки.