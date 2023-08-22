Кооперативный шутер The Division 2 получил обновление 18.4

Студия Massive Entertainment выпустила обновление 18.4 для The Division 2, которое последовало во время сегодняшнего технического обслуживания. Обновление добавляет в расписание новые глобальные события, а также вносит некоторые базовые исправления в снаряжение и оружие.
Все подробности об обновлении, исправлениях ошибок, улучшениях и примечаниях к патчу вы можете узнать ниже.
Снаряжение, оружие и таланты:
- Исправлена ошибка, из-за которой таланты "Решимость" и "Идеальная решимость" мог активироваться умениями, наносящими урон.
Другое:
- В расписание сезона "Сломанные крылья" добавлены следующие глобальные события:
- "Реанимация" стартует 22 августа
- "Излучение Спецотряда" стартует 5 сентября.
- "Золотая пуля" стартует 19 сентября.
Апдейт версии 18.4 для The Division 2 доступен для загрузки на всех платформах, включая PS4, PS5, Xbox Series S/X и PC. Размер файла может варьироваться в зависимости от платформы.
Релиз The Division 2 состоялся в марте 2019 г. на PS4, PC и Xbox Series X/S, и на протяжении последних четырех лет Ubisoft постоянно обновляла игру, добавляла в нее новый контент, улучшала ее качество и т.д.