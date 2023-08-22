Кооперативный шутер The Division 2 получил обновление 18.4 ©

Студия Massive Entertainment выпустила обновление 18.4 для The Division 2, которое последовало во время сегодняшнего технического обслуживания. Обновление добавляет в расписание новые глобальные события, а также вносит некоторые базовые исправления в снаряжение и оружие.

Все подробности об обновлении, исправлениях ошибок, улучшениях и примечаниях к патчу вы можете узнать ниже.

Снаряжение, оружие и таланты:

Исправлена ошибка, из-за которой таланты "Решимость" и "Идеальная решимость" мог активироваться умениями, наносящими урон.

Другое:

В расписание сезона "Сломанные крылья" добавлены следующие глобальные события:

"Реанимация" стартует 22 августа

"Излучение Спецотряда" стартует 5 сентября.

"Золотая пуля" стартует 19 сентября.

Апдейт версии 18.4 для The Division 2 доступен для загрузки на всех платформах, включая PS4, PS5, Xbox Series S/X и PC. Размер файла может варьироваться в зависимости от платформы.

Релиз The Division 2 состоялся в марте 2019 г. на PS4, PC и Xbox Series X/S, и на протяжении последних четырех лет Ubisoft постоянно обновляла игру, добавляла в нее новый контент, улучшала ее качество и т.д.