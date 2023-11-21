Геймплей первых минут кампании The Division Resurgence с iPhone 15 Pro Max

Портал IGN опубликовал видеоролик, в котором показаны первые девятнадцать минут кампании Tom Clancy's The Division Resurgence, заснятый на iPhone 15 Pro Max с использованием физического контроллера для управления.

В ролике нам показывают кинематографическое вступление к игре, которое всегда выглядит очень эффектно, дают краткую обучающую инструкцию и наконец переходят к реальному геймплею, во время которого начинается перестрелка на улицах Нью-Йорка.

Судя по присутствию поддержки физических контроллеров и приличного технического исполнения, Tom Clancy's The Division Resurgence является весьма амбициозным проектом под iOS и Android, на что, судя по всему, Ubisoft делает большую ставку.

Что касается даты выхода игры в App Store и Google Play, то, к сожалению, она пока не определена, но ожидается, что игра выйдет в 2024 году.