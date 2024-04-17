Бесплатный шутер XDefiant официально можно будет опробовать уже на этой неделе

Очередной конкурент Call of Duty в лице шутера XDefiant от Ubisoft, который будет бесплатным и действительно учитывать пожелания сообщества, должен был выйти еще в прошлом году. Разработчики были вынуждены отложить его релиз, чтобы сбалансировать многие аспекты проекта и улучшить геймплей после бета-тестов. Игра наконец-то приближается к давно запланированному запуску, и сегодня Ubisoft анонсировала для пользователей возможность опробовать XDefiant раньше релиза.

Для шутера официально проведут техническое тестирование серверов, в котором сможет принять участие любой желающий на ПК или консолях. Опробовать XDefiant можно будет уже на этой неделе. Тестирование запланировано на 19 апреля в 20:00 по МСК и продлится три дня до 21 апреля в 20:00 МСК.

Все участники этого тестирования смогут разблокировать уникальные награды, среди которых будут скины для оружия и XP-ускоритель для оружия. Выполнив указанные задания и получив награды, их можно будет использовать в шутере уже в первый день запуска.

Бесплатный онлайн-шутер от первого лица XDefiant запланирован к релизу на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Дата релиза проекта еще не определена, но если тестирование пройдет успешно, выход шутера не заставит себя долго ждать.