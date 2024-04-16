Тестирование серверов XDefiant начнётся 19 апреля

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщает, что тестирования серверов XDefiant назначено на 19 апреля 2024 года, день, когда будут проведены открытые для публики тесты для многопользовательской игры.

Как сообщалось некоторое время назад, после этого события настанет время планировать официальный запуск: дата релиза фактически будет объявлена ​​​​по окончании серверных тестов, исходя из того, что выяснилось ранее.

Соревновательный шутер, находящийся в разработке в Ubisoft, имеет довольно сложное происхождение, что также привело к переносу предсезона и отсутствию четко определенного периода выпуска после того, как он не уложился в последний квартал финансового года издателя, закончившегося 31 марта.

Согласно сообщению источника, испытание должно продлиться все выходные, то есть до 21 апреля, несмотря на то, что ранее предполагалось, что оно продлится всего 12 часов.