Авторы серии Tomb Raider столкнулись с увольнениями из-за политики Embracer ©

Шведский издатель игр Embracer Group (ранее THQ Nordic) продолжает показывать весьма странную политику в игровой индустрии. Вместо выпуска новых игр и реализации своих амбициозных планов, компания продолжает политику сокращений. Новыми её жертвами стали разработчики культовой серии Tomb Raider и Legacy of Kain — студия Crystal Dynamics.

Об увольнениях в Crystal Dynamics сообщили официальные представители студии в социальных сетях. Разработчики прямо связали свои сокращения с компанией Embracer Group и глобальным урезанием штата всех её сотрудников.

Как сообщается, сегодня студию Crystal Dynamics покинули сразу 9 сотрудников, занимающихся брендом/маркетингом, и один разработчик ИТ-подразделения. Под волну увольнений попала старший менеджер по работе с сообществом и социальными сетями Неха Наир, которая написала следующее:

"Нет простого способа сказать об этом, поэтому я просто сорву пластырь, потому что, пока я продолжаю работать, жизнь, к сожалению, не стоит на месте...

После 3,5 лет работы в Crystal Dynamics меня сегодня уволили. Буду признательна за любые вакансии старшего уровня в сфере сообществ и социальных медиа в игровой индустрии.

На первый взгляд может показаться, что под сокращения в Crystal Dynamics попала небольшая часть сотрудников. Тем не менее, стоит отметить, что любые увольнения почти всегда идут во вред самой студии, особенно когда они происходят из-за политики издателя. Нам остается только надеяться, что это никак не отразится на качестве новой игры в серии Tomb Raider и других новинках.