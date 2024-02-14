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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 95 оценок

Лара Крофт вернулась с релизом сборника ремастеров трилогии Tomb Raider на ПК и консолях

butcher69
Новости

Crystal Dynamics и Aspyr выпустили сборник Tomb Raider I-III Remastered, включающий в себя ремастеры первых трех игр серии для ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox (в некоторых регионах может быть недоступен). Новинка также полностью совместима со Steam Deck. Возвращение культовой Лары Крофт сопровождается свежим трейлером.

В состав Tomb Raider I-III Remastered входят не только обновленные версии самих игр, но и дополнения The Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
_RedLion_

Под Steam Deck прям огонь и цена адекватная, хоть не 40$

2
LexaK555

Хотя похоже только тем кому дали ранний доступ скорее всего наверное в 21:00 только получится скачать(

0
LexaK555

А она уже доступна или нет? Просто якобы предзаказ висит?

-1
Stas776

В 8 утра по МСК уже была доступна

0
LexaK555 Stas776

Да уж с телефона довольно трудно понять ладно вечером качну после работы наверное

0