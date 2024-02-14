Лара Крофт вернулась с релизом сборника ремастеров трилогии Tomb Raider на ПК и консолях

Crystal Dynamics и Aspyr выпустили сборник Tomb Raider I-III Remastered, включающий в себя ремастеры первых трех игр серии для ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox (в некоторых регионах может быть недоступен). Новинка также полностью совместима со Steam Deck. Возвращение культовой Лары Крофт сопровождается свежим трейлером.
В состав Tomb Raider I-III Remastered входят не только обновленные версии самих игр, но и дополнения The Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact.
Под Steam Deck прям огонь и цена адекватная, хоть не 40$
Хотя похоже только тем кому дали ранний доступ скорее всего наверное в 21:00 только получится скачать(
А она уже доступна или нет? Просто якобы предзаказ висит?
В 8 утра по МСК уже была доступна
Да уж с телефона довольно трудно понять ладно вечером качну после работы наверное