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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 35 оценок

Ремастеры Tomb Raider I-III получат официальный русский дубляж

Chuck-IE
Новости

Студия Crystal Dynamics совместно с Aspyr выпустят ремастеры первых трёх классических частей Tomb Raider, вышедших в конце далёких 90-х, уже 14 февраля следующего года. Страница с игрой в сервисе Steam получила небольшое обновление, откуда стало известно, что помимо улучшенной совместимости, слегка улучшенной графики и поддержки высоких разрешений игра также получит официальный дубляж на 5 языков, среди которых русский, английский, французский, немецкий и японский. Всего игра будет переведена на 20 языков.

Забавно, что первые три части никогда не получали официальную русскую озвучку. Ныне закрывшееся издательство Новый Диск в своё время начало переводить игры серии для дистрибуции в странах СНГ с 4-й части, поэтому логично предположить, что дубляж в ремастерах будет новым.

В данный момент за предзаказ игры просят 990 рублей с учётом скидки в 10%. Полная стоимость составит 1100 рублей.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Дима Талмазан

о интересно будет пройти я не разу не проходил оригинал

4
Snake2105
1
Stas776

Интересно, а ру текст и англ звук дадут поставить

0
6363

Как неожиданно и приятно.

0
SharpAelinor

Блин мне про Сибирь очень понравилась, аж 4 раза прошёл, плохо что норм режима сложности не сделали.

0
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просто супер!

0
Kenn1y

С такой графикой нафиг, недавно ради теста PSX качал на Vita TR2, это просто жесть в плане картинки, все же нафиг такое 3d выпускали.

0