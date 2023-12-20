Ремастеры Tomb Raider I-III получат официальный русский дубляж

Студия Crystal Dynamics совместно с Aspyr выпустят ремастеры первых трёх классических частей Tomb Raider, вышедших в конце далёких 90-х, уже 14 февраля следующего года. Страница с игрой в сервисе Steam получила небольшое обновление, откуда стало известно, что помимо улучшенной совместимости, слегка улучшенной графики и поддержки высоких разрешений игра также получит официальный дубляж на 5 языков, среди которых русский, английский, французский, немецкий и японский. Всего игра будет переведена на 20 языков.

Забавно, что первые три части никогда не получали официальную русскую озвучку. Ныне закрывшееся издательство Новый Диск в своё время начало переводить игры серии для дистрибуции в странах СНГ с 4-й части, поэтому логично предположить, что дубляж в ремастерах будет новым.

В данный момент за предзаказ игры просят 990 рублей с учётом скидки в 10%. Полная стоимость составит 1100 рублей.