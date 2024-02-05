Tomb Raider 1-3 Remastered бросит большой вызов охотникам за достижениями

Через 10 дней в продажу поступят обновленные версии первых трех игр серии Tomb Raider. Интересно, что данные о достижениях для каждой части, вошедшей в сборник Tomb Raider I-III Remastered, уже доступны в сети.

В общей сложности игры, входящие в сборник, дадут головокружительные 272 (!) "трофеев" на консолях Sony. - включая платиновые значки — за выполнение различных заданий. Вот как распределяются "трофеи" для каждой части из коллекции ремастеров:

Tomb Raider I Remastered - 100 достижений; Tomb Raider II Remastered - 90 достижений; Tomb Raider III Remasteredm - 82 достижения.

Если углубиться в описание трофеев/достижений, то можно заметить, что для достижения "платины" в каждой из ремастированных частей потребуется изрядное количество времени. Получения значков PlayStation также наверняка окажется безумно трудоемким.

Чтобы разблокировать главный трофей, нам нужно будет выполнить следующие задания:

прохождение кампании в режиме "Новая игра +" (все три части);

завершение игры за определенное время (вся трилогия);

победа над определенным боссом в "Новой игре +" с использованием определенного оружия (Tomb Raider III);

завершение прохождения без использования аптечки (первая часть);

прохождение игры с использованием только оружия Лары (вторая и третья части);

выполнение отдельных заданий при соблюдении определенного условия, например, попасть в комнату управления шлюзом, используя все рычаги на одном дыхании.

Разумеется, в играх коллекции не будет недостатка и в более простых заданиях, связанных с прохождением главы или с "находками", которые, к сожалению, придется собрать все, чтобы насладиться "платиной".

Таким образом, достижения в Tomb Raider I-III Remastered сделаны по старинке — как и в ремейках игр серии Resident Evil. Что ж, по крайней мере, их получение будет означать, что мы изучили все возможности этих игр и достигли в них мастерства.