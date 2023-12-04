ИИ перерисовал треугольногрудую Лару Крофт из Tomb Raider: идеальное сочетание фигуры и внешности

Использование ИИ для "перерисовки" классических старых игр вполне может стать реальностью. Пиксельная Лара Крофт из Lara Croft Tomb Raider Anniversary для первого поколения PlayStation превратилась в красавицу с высоким разрешением, после того как ее перерисовал искусственный интеллект!

Создателем данной работы выступил пользователь Twitter@javilopen, а ее перерисовка была выполнена с помощью Magnific AI. Как только был опубликован результат, он сразу же стал популярным в социальных сетях, набрав более 6,8 тыс. лайков менее чем за полдня, при этом его популярность продолжает неуклонно расти.

На изображении отлично видно, что благодаря перерисовке искусственным интеллектом модель Лары Крофт получилась более естественной и красивой, передающей все детали фигуры и характера Лары Крофт заново, давая возможность визуально насладиться этим персонажем.

Дизайн Лары Крофт в первой Tomb Raider на первых этапах выхода игры вызывал споры. Многие игроки жаловались, что грудь Лары Крофт острая, как треугольник, а кое-кто даже шутил, что кончики грудей Лары и вовсе можно использовать как зубочистку. Впрочем, постепенно у игроков возникла глубокая эмоциональная привязанность к этому образу, ставшая впоследствии одним из культовых элементов Tomb Raider.