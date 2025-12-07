Инсайдер: на TGA представят ремейк оригинальной Tomb Raider

Один из инсайдеров сообщает о том, что на предстоящей церемонии The Game Awards представят ремейк Tomb Raider 1996 года.
В прошлом году игра уже получила ремастер в составе сборника Tomb Raider 1-2-3 Remastered, но судя по всему, теперь она может получить современный ремейк с полностью обновлённой графикой и геймплейными механиками.
The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.
У первой части уже был ремейк...
Lara Croft Tomb Raider: Anniversary.
Но ведь уже был ремейк в 2007 году.
18 лет прошло кстати
Underworld разве не был ремейком первой части? // Анатолий Зуев
Lara Croft Tomb Raider: Anniversary из 2007 года. // Захар Гуляев
Мне - что, опять копировать фразу Толкина про то, что зло не может создать ничего нового?
Может ремастер ремейка?