Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 242 оценки

Инсайдер: на TGA представят ремейк оригинальной Tomb Raider

AceTheKing AceTheKing

Один из инсайдеров сообщает о том, что на предстоящей церемонии The Game Awards представят ремейк Tomb Raider 1996 года.

В прошлом году игра уже получила ремастер в составе сборника Tomb Raider 1-2-3 Remastered, но судя по всему, теперь она может получить современный ремейк с полностью обновлённой графикой и геймплейными механиками.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.

9
10
Комментарии:  10
TX ZX

У первой части уже был ремейк...

4
ZNGRU

Lara Croft Tomb Raider: Anniversary.

2
ZNGRU

Но ведь уже был ремейк в 2007 году.
Lara Croft Tomb Raider: Anniversary.

1
vertehwost

18 лет прошло кстати

2
Пользователь ВКонтакте

Underworld разве не был ремейком первой части? // Анатолий Зуев

1
ZNGRU

Lara Croft Tomb Raider: Anniversary

1
Пользователь ВКонтакте

Lara Croft Tomb Raider: Anniversary из 2007 года. // Захар Гуляев

Пользователь ВКонтакте

// Sergio Tech

Ahnx

Мне - что, опять копировать фразу Толкина про то, что зло не может создать ничего нового?

ant 36436

Может ремастер ремейка?