Инсайдер: на TGA представят ремейк оригинальной Tomb Raider

Один из инсайдеров сообщает о том, что на предстоящей церемонии The Game Awards представят ремейк Tomb Raider 1996 года.

В прошлом году игра уже получила ремастер в составе сборника Tomb Raider 1-2-3 Remastered, но судя по всему, теперь она может получить современный ремейк с полностью обновлённой графикой и геймплейными механиками.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.