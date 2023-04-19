Tomb Raider был "обречен на успех", считает один из создателей оригинальной игры ©

Джереми Хит-Смит, один из создателей оригинальной Tomb Rider из студии Core Design, признался в интервью, что, по его мнению, первая часть приключений Лары Крофт была "обречена на успех". По его мнению, это связано с огромным количеством революционных решений, внедренных в игру.

Как сообщает Gamesradar, цитируя выдержки из интервью разработчика журналу Retro Gamer, сейчас, оглядываясь назад, разработчик может легко понять, что повлияло на успех игры.

Прежде всего, у нас был 3D-движок, уровень графики и дизайна уровней, которого никто до нас не достигал, поэтому люди были просто в восторге. Более того, у нас была героиня, которая постоянно прыгала по экрану, стреляла в динозавров, тигров и вообще во все, во что только можно было стрелять. Это был настоящий рецепт для хита. Игра была просто обречена на успех в том виде, в каком она видится сегодня.

Однако, отмечает разработчик как это ни парадоксально, но огромный успех бренда стал причиной многих проблем.

Все стремительно пошло наперекосяк. Люди хотели, чтобы сериал развивался, но они не представляли, как мало времени у нас было на его разработку.

— рассказывает соучредитель Core Design

Действительно, с 1996 по 2003 год британская компания выпускала как минимум одну часть Tomb Raider в год, но при этом постоянно работала над другими проектами.

Последней игрой серии, созданной оригинальными разработчиками, стала печально известная Tomb Raider: Angel of Darkness, вышедшая в 2003 году для PlayStation 2. Используя преимущества гораздо более мощного процессора новой консоли, новая часть серии должна была стать революционной, но, увы, она была выпущена с рядом проблем и вызвала много критики. После выхода этой части издатель Eidos передал разработку серии студии Crystal Dynamics.