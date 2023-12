Состоялся анонс Tools Up! Ultimate Edition для PS4, Xbox One, Switch и PC

Издатель Untold Tales и разработчик The Knights of Unity анонсировали переиздание симулятора проведения ремонтных работ Tools Up! Ultimate Edition для PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Epic Games Store, GOG). Релиз «ультимативной» игры состоится 5 января 2024 года.

Ultimate Edition включает в себя все обновления, а также загружаемый контент, ранее выпущенные для оригинальной игры. Также был добавлен новый режим «игрок против игрока».

Кроме того, игра включает в себя все 45 уровней загружаемого контента Garden Party. Погрузитесь в уровни, действие которых происходит в весеннее, летнее и осеннее время, пока ваша бригада по ремонту на открытом воздухе восстанавливает внутренние дворики, сажает деревья, украшает газоны и борется с надоедливыми енотами или кротами.