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Torn Away 29.09.2023
Адвенчура, Логические, Квест, Инди, Платформер
5.2 39 оценок

Атмосферное приключение Torn Away от отечественных разработчиков добралось до консолей PS5

Gutsz
Новости

Осенью прошлого года на ПК и Xbox появилась трогательная адвенчура Torn Away. Проект от российской студии Perelesoq рассказывал о непростой истории 10-летней девочки во время Второй мировой войны. Игра получила восторженные отзывы от прессы и положительные оценки от игроков, а спустя несколько месяцев наконец-то добралась до консолей PlayStation.

Из-за ряда формальных трудностей, релиз Torn Away на PlayStation 5 состоялся только в феврале 2024 года. Тем не менее теперь консольные игроки могут узнать, с чем пришлось столкнуться юной девочке по имени Ася, которая вознамерилась пересечь всю Германию и Польшу под гнетом войны, чтобы вернуться к своей семье.

Судя по всему, проект был тепло встречен пользователями PS5. В цифровом магазине PS Store у Torn Away выставлено пять звезд из пяти. Несмотря на хорошие оценки от игроков, ранее сообщалось о слабых продажах игры на ПК. Консольный релиз игры может спасти ситуацию для отечественных разработчиков.

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