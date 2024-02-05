Атмосферное приключение Torn Away от отечественных разработчиков добралось до консолей PS5

Осенью прошлого года на ПК и Xbox появилась трогательная адвенчура Torn Away. Проект от российской студии Perelesoq рассказывал о непростой истории 10-летней девочки во время Второй мировой войны. Игра получила восторженные отзывы от прессы и положительные оценки от игроков, а спустя несколько месяцев наконец-то добралась до консолей PlayStation.

Из-за ряда формальных трудностей, релиз Torn Away на PlayStation 5 состоялся только в феврале 2024 года. Тем не менее теперь консольные игроки могут узнать, с чем пришлось столкнуться юной девочке по имени Ася, которая вознамерилась пересечь всю Германию и Польшу под гнетом войны, чтобы вернуться к своей семье.

Судя по всему, проект был тепло встречен пользователями PS5. В цифровом магазине PS Store у Torn Away выставлено пять звезд из пяти. Несмотря на хорошие оценки от игроков, ранее сообщалось о слабых продажах игры на ПК. Консольный релиз игры может спасти ситуацию для отечественных разработчиков.