Для Total War: Pharaoh стало доступно бесплатное дополнение High Tide с двумя новыми фракциями

Сегодня компании SEGA Europe и The Creative Assembly объявили о выпуске дополнения High Tide для Total War: Pharaoh. Оно знакомит с жестокой культурой народов моря, чьи загадочные лидеры железной рукой управляют двумя новыми игровыми фракциями.
Темные паруса на горизонте предвещают приближающуюся бурю: в разгар краха бронзового века откройте для себя две новые игровые фракции, полные решимости добиться успеха. Беспощадные шарданы говорят только на языке разрушения и жертвоприношений, в то время как филистимляне используют свои воинские таланты, чтобы основать новую прочную крепость. Воспользуйтесь новой игровой механикой и 37 новыми юнитами, чтобы установить свое господство над египтянами, хананеями и хеттами, населяющими эти новые земли и подлежащие завоеванию.
Народы моря — это орды воинов-кочевников, которые бороздят Средиземное море, чтобы извлечь выгоду из хаоса краха бронзового века. Пока египтяне, хананеи и хетты ведут беспощадную войну, они в хаосе высаживаются на египетских побережьях, чтобы вести войну, стирать и завоевывать все, что встречается на их пути. Чтобы выжить, «народы моря» не должны отклоняться от своей воинственной линии: только завоевание позволит фракциям шарданов и филистимлян одержать победу.
Жаль, что на историческом поприще лучше второго Сегуна с дополнением они уже ничего не сделали.
Лучшие исторички - это Rome 2 и Аттила. Сегун слишком однообразен, реиграбельности ноль. Увидел одну фракцию, считай, увидел их все
Оригинал да скучноват, но анимации боля в нем лучшие, там юниты еще взаимодействуют, а для реиграбельности, дополнение (Падение самураев) вполне себе справляется.