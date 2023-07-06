Для Total War: Pharaoh вышел 15-минутный трейлер с обзором фракций ©

Total War: PHARAOH — это следующая часть отмеченной наградами франшизы стратегических игр от Creative Assembly. В нем игроки погрузится в бурные события египетского периода Нового царства, где они будут определять судьбу трех великих культур — египтян, хеттов и ханаанеев — в их борьбе за выживание в условиях катастрофического краха бронзового века.

Сцена готова. Приближаются последние годы правления фараона Мернептаха, и египетский народ смотрит на своих потенциальных лидеров, чтобы направить эту великую нацию через бедствие краха бронзового века.

Египетская родословная богата достойными претендентами на трон Египта, и каждый из этих генералов предлагает уникальный игровой процесс и стиль игры, которые сделают завоевание земель от пустыни Сахара до берегов Нила достойным делом.

Сети знает только один язык, и это язык войны. Он законный наследник престола Египта, и его стиль игры почти полностью ориентирован на агрессивный экспансионизм. Используя большое количество расходуемых войск, он надеется сокрушить врага до того, как его исключительная легкая и средняя пехота нанесет решающий удар. ​

Таусерт — жена Сети, но у нее есть собственные имперские амбиции. Методичный гений, она строит сложные экономические планы, чтобы расширить свою империю и победить своих врагов. Используя свою обширную сеть ресурсов, она строит мощные армии, ориентированные на колесницы, чтобы сокрушить своих врагов. ​

Аменмессе — вице-король Куша и понимает, что истинная власть над людьми заключается не в лояльности, а в деньгах. Используя свои огромные ресурсы, он может либо купить силу, либо обменять ее за столом дипломатии. Со своими могучими кушитскими лучниками на буксире он стремится затмить солнце градом стрел. ​

Рамсес является претендентом на трон и надеется повторить деяния своего тезки, великого Рамсеса II. Молодые и амбициозные, его армии состоят из элитных воинов, немногочисленных, но умело сбалансированных.

Египтяне — хозяева пустыни и отдают приоритет точечной ударной войне, чтобы быстро и сильно поразить своих врагов в надежде вызвать недовольство в их рядах. Их сила проистекает из их скорости и маневренности, особенно в бескрайних песчаных океанах, составляющих владения фараона. В результате они преимущественно выставляют легкобронированные силы, время от времени используя средние доспехи для противодействия врагу, с быстроходной пехотой и легкими, но смертоносными колесницами, составляющими ядро их армии. Более подробную информацию об этой фракции можно найти в сообщении в блоге.