Creative Assembly извинилась перед игроками Warhammer 3 - спорное DLC получит крупное контентное обновление

Компания Creative Assembly объявила, что DLC Thrones of Decay для Total War: Warhammer 3 будет отложено до 2024 года, что сдвигает сроки выхода DLC для Total War: Warhammer 3. Изначально выход Thrones of Decay был запланирован на зиму 2023 года.
Однако несколько событий, произошедших с момента выхода дорожной карты, изменили общую картину: CA попала под программу реструктуризации, заказанную Sega после отмены Hyenas, дорогостоящего шутера с живым сервисом, который был очень близок к выпуску, а DLC Shadows of Change для Total War: Warhammer 3 было не очень хорошо принято сообществом из-за высокой цены и отсутствия достаточного контента.
Команда Total War: Warhammer 3 постаралась сделать все возможное, чтобы устранить разногласия с преданным сообществом серии, выпустив последовательную череду обновлений, исправляющих ошибки, которые давно мучили игру. Эти исправления были хорошо встречены игроками и восприняты как знак того, что игра развивается в правильном направлении.
Похоже, разработчики хотят сохранить этот позитивный курс и протягивают сообществу еще одну оливковую ветвь: контентное обновление для DLC Shadows of Change, которое принесет владельцам расширения дополнительный контент бесплатно и сделает набор более заманчивым предложением для потенциальных покупателей, которые пока откладывают его приобретение.
Выход обновления запланирован на февраль 2024 года.
В заявлении вице-президента компании Роджера Коллума говорится следующее:
Мы прислушались к вашим отзывам о Shadows of Change и знаем, что не смогли оправдать ваши ожидания относительно того, каким должно быть DLC. Чтобы решить эту проблему, мы расширяем предложение для всех, кто приобрел Shadows of Change, добавляя больше контента и обязуясь впредь оправдывать ваши ожидания. Мы планируем выпустить крупное обновление для Shadows of Change, которое будет бесплатным для всех, кто им владеет. Мы планируем выпустить это обновление в феврале 2024 года, и тогда оно станет частью пакета для всех, кто купит игру в будущем. Эта дата запуска - наша амбициозная цель, но она не является конкретной. Она может сдвинуться, и как только эти планы будут уточнены, мы сообщим вам об этом и будем держать вас в курсе событий по мере приближения к релизу. Нам также предстоит еще много работы над Thrones of Decay, чтобы не повторить прошлых ошибок и предоставить вам тот объем контента, который вы справедливо ожидаете от нас по такой цене. Как только мы запустим бесплатное обновление Shadows of Change, мы подробнее расскажем о том, что предложит следующее DLC и как оно дополнит ваши впечатления от WARHAMMER III. Мы позаботимся о том, чтобы вы точно знали, что будет в Thrones of Decay, до того, как будут доступны предварительные заказы, и обеспечим полную прозрачность содержимого до того, как вы увидите кнопки "Купить сейчас". После выхода Thrones of Decay мы расскажем, как будет выглядеть следующая серия контента для WARHAMMER III. Наша работа над этой любимой серией еще не закончена.
Недавно Sega заявила, что хочет, чтобы Creative Assembly снова сосредоточилась на Total War, что, похоже, очень соответствует этому последнему шагу.