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Total War: Warhammer 3 17.02.2022
8.3 420 оценок

Новое дополнение Total War: Warhammer 3 вернёт в игру русский язык

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monk70
Новости

Сегодня Sega официально представила новое дополнение к Total Warhammer 3, Shadows of Change, которое добавляет трех легендарных лордов в эту и без того насыщенную стратегическую игру: Подменыш для демонической фракции Тзинча, Юань Бо для Великого Катая и Мать Останкья для Кислева, а также новые механики кампании, юниты и боевые способности.

Однако, как оказалось, это не все хорошие новости, особенно для русскоговорящего сообщества игры. Как сообщили разработчики в своём Discord-канале, вместе с дополнение в игру вернётся русский яык, и все последующие дополнения также будут переведены на русский.

Основываясь на ответах игроков после выпуска обновления 3.0 и убедительных доводах, сделанных от имени русскоязычных со всего мира, мы добавим русский язык в качестве официально поддерживаемого в будущем. Shadows of Change выйдет 31 августа со всеми поддерживаемыми языками, включая русский, а также с улучшениями, внесенными в базовую игру в обновлении 3.0. Из-за масштаба нового контента, DLC Chaos Dwarf не удалось локализовать вовремя для этого предстоящего выпуска, но он будет полностью поддерживаться уже в обновлении 4.1. Как всегда, мы ценим всех, кто нашел время, чтобы обсудить этот вопрос вдумчиво и уважительно. Вы сделали это, и команда преодолела огромные препятствия, чтобы воплотить это в жизнь, и надеемся, что наша всемирная аудитория сможет продолжать наслаждаться Total War в цифровом мире: где она может объединять людей, а не разлучать их.
-2
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Dennissio

Сначала наплевательски отнеслись к русскогоязычному сообществу, потом одумались, что денег мало стало заносить.
Спасибо, конечно, но больше я от них брать ничего не буду.
Да и товар еще не доступен в вашем регионе, последняя фраза "наша всемирная аудитория сможет продолжать наслаждаться Total War в цифровом мире: где она может объединять людей, а не разлучать их." - получается лицемерие, РФ и Беларусь не часть мира.

10
Spillik

Получается, русскоязычная аудитория вне РФ и Беларуси.

0
0ncnjqybr Spillik

Просто издатели просекли фишку со сменой регионов и активно ею пользуются. Когда уходили, еще не понимали, что это надолго. А когда поняли, пришло и осознание, что потеря пусть не основного, но все же огромного рынка, может быть весьма болезненна.

0
0ncnjqybr

Иными словами, деньги стали очень нужны, а русскоязычная публика, как выяснилось из отчета Capcom, входит в десятку самых платежеспособных. Да и сама по себе Ваха в РФ всегда была очень популярна.

4
Artery Kaulitz

Не Capcom, а SEGA. Capcom-ы правильные ребята, кстати, все новинки переводят на русский

-1
Юрец Одесса

"Как всегда, мы ценим всех, кто нашел время, чтобы обсудить этот вопрос вдумчиво и уважительно." Ага подстилки, их прогнут уверен опять, и убрать могут!!

1
Nero Vipus

Снова на ходу переобулись)))

1
ChauvinisticBellona

спасибо но я всё равно у вас больше покупать не буду, активирую через крем

1
warp 37

Просто наконец включили голову и дошло, что русский язык - это не только РФ, но и ещё множество стран?

0
0ncnjqybr

Вот только российские геймеры - самые платежеспособные из русскоязычных. Переводы на русский делают всегда и только для россиян, силами российских же студий.

0
JohnTornton

кому из компаний не по фиг на другие страны? в первую очередь всё это делается для РФ и только для РФ.
тем более какой там русский вне РФ? когда такие "знающие" русский бубнят, то ни слова непонятно.
но точно это не русский льётся из их уст

0
makemecringe
вернёт в игру русский язык

Из игры русский не убирали, просто дополнения не переводили

0
JohnTornton

дополнение это часть игры

0
Лобо

из за этого даже в игре без дополнения которое на англе много чего стало совршенно без текста где англ просто пусткая строка и играть стало невозможно

0
Artery Kaulitz

Мне кажется, будет такой же "холивар" в Twitter, как это было при фиксе русской озвучки в Ведьмаке 3. Теперь ждём того же самого от Starfield и некоторых других индивидумов

0
6363

Ух ты, это крутой прецедент.

0
kolinmah

А шо такоэ? А как же culture cancel?)

0