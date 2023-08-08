Новое дополнение Total War: Warhammer 3 вернёт в игру русский язык ©

Сегодня Sega официально представила новое дополнение к Total Warhammer 3, Shadows of Change, которое добавляет трех легендарных лордов в эту и без того насыщенную стратегическую игру: Подменыш для демонической фракции Тзинча, Юань Бо для Великого Катая и Мать Останкья для Кислева, а также новые механики кампании, юниты и боевые способности.

Однако, как оказалось, это не все хорошие новости, особенно для русскоговорящего сообщества игры. Как сообщили разработчики в своём Discord-канале, вместе с дополнение в игру вернётся русский яык, и все последующие дополнения также будут переведены на русский.

Основываясь на ответах игроков после выпуска обновления 3.0 и убедительных доводах, сделанных от имени русскоязычных со всего мира, мы добавим русский язык в качестве официально поддерживаемого в будущем. Shadows of Change выйдет 31 августа со всеми поддерживаемыми языками, включая русский, а также с улучшениями, внесенными в базовую игру в обновлении 3.0. Из-за масштаба нового контента, DLC Chaos Dwarf не удалось локализовать вовремя для этого предстоящего выпуска, но он будет полностью поддерживаться уже в обновлении 4.1. Как всегда, мы ценим всех, кто нашел время, чтобы обсудить этот вопрос вдумчиво и уважительно. Вы сделали это, и команда преодолела огромные препятствия, чтобы воплотить это в жизнь, и надеемся, что наша всемирная аудитория сможет продолжать наслаждаться Total War в цифровом мире: где она может объединять людей, а не разлучать их.