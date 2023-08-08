Новое дополнение Total War: Warhammer 3 вернёт в игру русский язык

Сегодня Sega официально представила новое дополнение к Total Warhammer 3, Shadows of Change, которое добавляет трех легендарных лордов в эту и без того насыщенную стратегическую игру: Подменыш для демонической фракции Тзинча, Юань Бо для Великого Катая и Мать Останкья для Кислева, а также новые механики кампании, юниты и боевые способности.
Однако, как оказалось, это не все хорошие новости, особенно для русскоговорящего сообщества игры. Как сообщили разработчики в своём Discord-канале, вместе с дополнение в игру вернётся русский яык, и все последующие дополнения также будут переведены на русский.
Основываясь на ответах игроков после выпуска обновления 3.0 и убедительных доводах, сделанных от имени русскоязычных со всего мира, мы добавим русский язык в качестве официально поддерживаемого в будущем. Shadows of Change выйдет 31 августа со всеми поддерживаемыми языками, включая русский, а также с улучшениями, внесенными в базовую игру в обновлении 3.0. Из-за масштаба нового контента, DLC Chaos Dwarf не удалось локализовать вовремя для этого предстоящего выпуска, но он будет полностью поддерживаться уже в обновлении 4.1. Как всегда, мы ценим всех, кто нашел время, чтобы обсудить этот вопрос вдумчиво и уважительно. Вы сделали это, и команда преодолела огромные препятствия, чтобы воплотить это в жизнь, и надеемся, что наша всемирная аудитория сможет продолжать наслаждаться Total War в цифровом мире: где она может объединять людей, а не разлучать их.
Сначала наплевательски отнеслись к русскогоязычному сообществу, потом одумались, что денег мало стало заносить.
Спасибо, конечно, но больше я от них брать ничего не буду.
Да и товар еще не доступен в вашем регионе, последняя фраза "наша всемирная аудитория сможет продолжать наслаждаться Total War в цифровом мире: где она может объединять людей, а не разлучать их." - получается лицемерие, РФ и Беларусь не часть мира.
Получается, русскоязычная аудитория вне РФ и Беларуси.
Просто издатели просекли фишку со сменой регионов и активно ею пользуются. Когда уходили, еще не понимали, что это надолго. А когда поняли, пришло и осознание, что потеря пусть не основного, но все же огромного рынка, может быть весьма болезненна.
Иными словами, деньги стали очень нужны, а русскоязычная публика, как выяснилось из отчета Capcom, входит в десятку самых платежеспособных. Да и сама по себе Ваха в РФ всегда была очень популярна.
Не Capcom, а SEGA. Capcom-ы правильные ребята, кстати, все новинки переводят на русский
"Как всегда, мы ценим всех, кто нашел время, чтобы обсудить этот вопрос вдумчиво и уважительно." Ага подстилки, их прогнут уверен опять, и убрать могут!!
Снова на ходу переобулись)))
спасибо но я всё равно у вас больше покупать не буду, активирую через крем
Просто наконец включили голову и дошло, что русский язык - это не только РФ, но и ещё множество стран?
Вот только российские геймеры - самые платежеспособные из русскоязычных. Переводы на русский делают всегда и только для россиян, силами российских же студий.
кому из компаний не по фиг на другие страны? в первую очередь всё это делается для РФ и только для РФ.
тем более какой там русский вне РФ? когда такие "знающие" русский бубнят, то ни слова непонятно.
но точно это не русский льётся из их уст
Из игры русский не убирали, просто дополнения не переводили
дополнение это часть игры
из за этого даже в игре без дополнения которое на англе много чего стало совршенно без текста где англ просто пусткая строка и играть стало невозможно
Мне кажется, будет такой же "холивар" в Twitter, как это было при фиксе русской озвучки в Ведьмаке 3. Теперь ждём того же самого от Starfield и некоторых других индивидумов
Ух ты, это крутой прецедент.
А шо такоэ? А как же culture cancel?)