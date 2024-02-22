Обновление Total War: Warhammer 3 добавляет 12 новых юнитов, смертоносную магию и уникального боевого скакуна

Новые дополнения к игровому процессу появятся в DLC Shadows of Change в рамках обязательства Creative Assembly по улучшению контента Total War: Warhammer 3. Доступный уже сейчас этот контент включает в себя 12 новых юнитов, разбросанных по армиям Кислева, Великого Катая и Тзинча, смертоносную магию в форме Знания Ведьмы и уникального боевого скакуна для царицы Катарин, который будет бесплатным для всех владельцев базовой игры.
Доступное как Матери Останкии, так и Ведьмам Кислева, «Знание Ведьмы» включает шесть новых заклинаний и новый атрибут знаний. В первую очередь ориентированный на разрушение и проклятие вражеских отрядов, он имеет особенность, поскольку затмение этих заклинаний открывает улучшения, которые можно использовать для поддержки войск. Это дополняет механику проклятий и благословений кампании Матери Останкии, предоставляя больше возможностей для игры с этим уникальным персонажем в бою.
В число этих гневных заклинаний входит «Ведьминое варево», которое вызывает котел Ведьмы, извергающийся с бурлящим крещендо и выплескивающий его содержимое – и безграничный гнев Родины – на ее безнадежных врагов. Или «Месть духов», в которой злой дух направляется в душу врага, чтобы пропитать его существо и постепенно разорвать его на кровавые, крошечные клочья изнутри.