Авторы Tower of Fantasy представили трейлер крупного обновления 2.5 ©

Компании Level Infinite и Hotta Studio объявили о выходе нового крупного обновления для своей анимешной MMORPG Tower of Fantasy.

Обновление под номером 2.5 и названием "Звук моря" появится в игре 11 мая. Вот как разработчики рассказывают о его сюжете.

Прислушайтесь к эху Великого моря, и пусть оно приведет вас к закрытию Веры. Надвигающийся свет и тени, наполняющие глубины Великого моря, укажут вам путь!.

Tower of Fantasy - бесплатная игра с опциональными микротранзакциями, доступная в настоящее время для ПК, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam.

Если вас заинтересовала игра, то это научно-фантастическая MMORPG, действие которой происходит на далекой планете Аида, опустошенной катаклизмом, который уничтожил большую часть колонии, основанной человечеством много веков назад. Игрокам предстоит выжить в этой враждебной среде среди руин цивилизации против все более агрессивных и мутировавших монстров, исследуя при этом загадочную историю, полную интриг и приключений.