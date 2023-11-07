Обновление 3.4 для Tower Of Fantasy позволит исследовать новую локацию в конце этого месяца

Разработчик Hotta Studio и издатель Level Infinite раскрыли новые подробности о следующем крупном обновлении Tower of Fantasy. Версия 3.4 игры будет называться Butterfly in the Abyss и выйдет 21 ноября. Она станет продолжением вышедшего в прошлом месяце обновления 3.3, которое перенесло игроков в ледяную страну Маршвилль.
В обновлении 3.4 вам предстоит углубиться в Маршвилль и исследовать новый район под названием "Запретный округ".
Tower of Fantasy - это бесплатная ролевая игра в жанре гача, в которой более чем ощутимо влияние Genshin Impact.
Действие игры разворачивается в мире, где люди покинули свою родную планету, чтобы колонизировать планету Аида, где их ждет множество новых загадок и впечатлений. В Tower of Fantasy вы найдете приключения как в одиночку, так и вместе с другими игроками, а также сможете создавать команды из различных персонажей. В Tower of Fantasy также реализована боевая система, позволяющая на лету переключать оружие и его типы, создавая динамические комбо с различными свойствами.
Вы можете бесплатно ознакомиться с Tower of Fantasy прямо сейчас на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах.
Просто интересно, они русский в игру добавили или нет? А то говорили давно, что добавят. Хотя, мне играть снова в лом не из-за языка, а из-за того, что в лом снова закрывать все карты на 100%.
Добавили давно.
Так не открывай на 100%, никто не заставляет
О, тогда, может и вернусь в игру. Хотя, не сразу, есть пока во что поиграть. Спасибо за ответ.
Интереснее чем Гениш?