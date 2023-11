Обновление 3.4 для Tower Of Fantasy позволит исследовать новую локацию в конце этого месяца

Разработчик Hotta Studio и издатель Level Infinite раскрыли новые подробности о следующем крупном обновлении Tower of Fantasy. Версия 3.4 игры будет называться Butterfly in the Abyss и выйдет 21 ноября. Она станет продолжением вышедшего в прошлом месяце обновления 3.3, которое перенесло игроков в ледяную страну Маршвилль.

В обновлении 3.4 вам предстоит углубиться в Маршвилль и исследовать новый район под названием "Запретный округ".

Tower of Fantasy - это бесплатная ролевая игра в жанре гача, в которой более чем ощутимо влияние Genshin Impact.

Действие игры разворачивается в мире, где люди покинули свою родную планету, чтобы колонизировать планету Аида, где их ждет множество новых загадок и впечатлений. В Tower of Fantasy вы найдете приключения как в одиночку, так и вместе с другими игроками, а также сможете создавать команды из различных персонажей. В Tower of Fantasy также реализована боевая система, позволяющая на лету переключать оружие и его типы, создавая динамические комбо с различными свойствами.

Вы можете бесплатно ознакомиться с Tower of Fantasy прямо сейчас на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах.