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Tower of Fantasy 11.08.2022
6.6 140 оценок

Обновление 3.4 для Tower Of Fantasy позволит исследовать новую локацию в конце этого месяца

butcher69
Новости

Разработчик Hotta Studio и издатель Level Infinite раскрыли новые подробности о следующем крупном обновлении Tower of Fantasy. Версия 3.4 игры будет называться Butterfly in the Abyss и выйдет 21 ноября. Она станет продолжением вышедшего в прошлом месяце обновления 3.3, которое перенесло игроков в ледяную страну Маршвилль.

В обновлении 3.4 вам предстоит углубиться в Маршвилль и исследовать новый район под названием "Запретный округ".

Tower of Fantasy - это бесплатная ролевая игра в жанре гача, в которой более чем ощутимо влияние Genshin Impact.

Действие игры разворачивается в мире, где люди покинули свою родную планету, чтобы колонизировать планету Аида, где их ждет множество новых загадок и впечатлений. В Tower of Fantasy вы найдете приключения как в одиночку, так и вместе с другими игроками, а также сможете создавать команды из различных персонажей. В Tower of Fantasy также реализована боевая система, позволяющая на лету переключать оружие и его типы, создавая динамические комбо с различными свойствами.

Вы можете бесплатно ознакомиться с Tower of Fantasy прямо сейчас на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах.

-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Просто интересно, они русский в игру добавили или нет? А то говорили давно, что добавят. Хотя, мне играть снова в лом не из-за языка, а из-за того, что в лом снова закрывать все карты на 100%.

1
Balor4eg

Добавили давно.

1
Эдик Писюкович

Так не открывай на 100%, никто не заставляет

1
Микола Ларионов Balor4eg

О, тогда, может и вернусь в игру. Хотя, не сразу, есть пока во что поиграть. Спасибо за ответ.

1
Ain Grimm

Интереснее чем Гениш?

0