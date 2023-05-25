Tower of Fantasy появится на консолях PlayStation этим летом ©

На выставке PlayStation Showcase 2023 компания Perfect World Games официально объявила, что ее MMORPG с открытым миром Tower of Fantasy появится на PlayStation 4 и PlayStation 5 этим летом. Точная дата выхода не была названа.

Кроссплатформенная MMORPG с открытым миром Tower of Fantasy, действие которой разворачивается через сотни лет после того, как человечество вырвалось из разрушающейся среды Земли и бежало на далекую планету Аида, приглашает геймеров по всему миру присоединиться к захватывающему действию.

Разработанная Hotta Studio и изданная Level Infinite, игра включает в себя захватывающий открытый мир, кооперативные групповые и одиночные приключения, свободное развитие персонажа, уникальные симулякры и эпические бои, которые позволяют игрокам менять оружие и стили игры на лету, чтобы раскрыть свой собственный стиль боя.