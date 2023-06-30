Для игры Trail Out вышло дополнение с легендарными автомобилями

Добро пожаловать в первое платное DLC - Legendary Cars, доступное для TRAIL OUT. Эта коллекция включает три культовых автомобиля, которые стали популярными благодаря фильмам и видеоиграм.



Emilie N46 - Когда французскому таксисту нужно быстро куда-то добраться в Париже, он обычно использует 4-дверный седан с двигателем мощностью почти 600 лошадиных сил и улучшенным кузовом.

Speedy S - Детище японской тюнерской сцены, Speedy S стал популярен не только в США, но и во всем мире благодаря тому, что его включили в тюнинг-сцену, автоспорт, фильмы и другие видеоигры.

RR Series 3 - Первоначально разработан для автоспорта, но почти сразу же был объявлен вне закона из-за нарушения нескольких правил, установленных руководящим органом автоспорта. Его то и дело часто видели в руках нелегальных уличных гонщиков по всей территории США и теперь на фестивале Trail Out!