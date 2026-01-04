Показаны первые скриншоты из новой гоночной игры TRAIL OUT 2

Официально представлены первые скриншоты ранней версии новой аркадной гонки TRAIL OUT 2, игру делают разработчики с постсоветского пространства студия GOOD BOYS. Выход игры запланирован примерно на 2028 год. Разработчики также сообщили, что ищут новых специалистов (левел-дизайнеров и 3D-художников), а также инвесторов для работы над проектом.
Ключевые подробности:
- Изображения демонстрируют улучшенную графику. Использование Unreal Engine 5 позволило разработчикам реализовать масштабный открытый мир, улучшить физику разрушений и добавить онлайн-составляющую.
- В сиквеле будет полноценный сюжетный режим с новыми персонажами, также вернутся некоторые персонажи первой части.
- На первую часть игры действует скидка 60% в Steam, до 5 января (21:00), сейчас цена 239 рублей. Также оригинальная игра в самое ближайшее время выйдет на Sony PlayStation 5, релиз ожидается в конце января.
Прикольная игра в духе флатаута. Правда, в отличии от флатаута ее я так и не прошел.