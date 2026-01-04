ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Trail Out 2 2028 г.
Гонки, Автомобили, Открытый мир
8.8 4 оценки

Показаны первые скриншоты из новой гоночной игры TRAIL OUT 2

Pavel Rally Pavel Rally

Официально представлены первые скриншоты ранней версии новой аркадной гонки TRAIL OUT 2, игру делают разработчики с постсоветского пространства студия GOOD BOYS. Выход игры запланирован примерно на 2028 год. Разработчики также сообщили, что ищут новых специалистов (левел-дизайнеров и 3D-художников), а также инвесторов для работы над проектом.

Ключевые подробности:

  • Изображения демонстрируют улучшенную графику. Использование Unreal Engine 5 позволило разработчикам реализовать масштабный открытый мир, улучшить физику разрушений и добавить онлайн-составляющую.
  • В сиквеле будет полноценный сюжетный режим с новыми персонажами, также вернутся некоторые персонажи первой части.
  • На первую часть игры действует скидка 60% в Steam, до 5 января (21:00), сейчас цена 239 рублей. Также оригинальная игра в самое ближайшее время выйдет на Sony PlayStation 5, релиз ожидается в конце января.
16
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Barred

Прикольная игра в духе флатаута. Правда, в отличии от флатаута ее я так и не прошел.

1
The Path to Yourself
Прикольная игра в духе флатаута
1