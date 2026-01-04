Показаны первые скриншоты из новой гоночной игры TRAIL OUT 2

Официально представлены первые скриншоты ранней версии новой аркадной гонки TRAIL OUT 2, игру делают разработчики с постсоветского пространства студия GOOD BOYS. Выход игры запланирован примерно на 2028 год. Разработчики также сообщили, что ищут новых специалистов (левел-дизайнеров и 3D-художников), а также инвесторов для работы над проектом.

Ключевые подробности: