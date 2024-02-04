Trans-Siberian Railway Simulator: Prologue не вызвал большого интереса к игре

Демоверсия пролога вышла 23 января, и получила 313 отзывов, 92% из них положительные.

Негативные отзывы отмечают плохую оптимизацию. Особенно отмечается система выживания: персонажу приходится слишком много есть и пить.

Когда игра вышла в неё играли больше 700 человек. Для некоторых игроков управление локомотивом оказалось непосильным, для других привычным и ничем не примечательным.

Информацию об игре отслеживают более 12 тысяч игроков.