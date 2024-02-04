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Trans-Siberian Railway Simulator 2025 г.
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, От первого лица
8.1 67 оценок

Trans-Siberian Railway Simulator: Prologue не вызвал большого интереса к игре

SAW112
Новости

Демоверсия пролога вышла 23 января, и получила 313 отзывов, 92% из них положительные.
Негативные отзывы отмечают плохую оптимизацию. Особенно отмечается система выживания: персонажу приходится слишком много есть и пить.

Когда игра вышла в неё играли больше 700 человек. Для некоторых игроков управление локомотивом оказалось непосильным, для других привычным и ничем не примечательным.
Информацию об игре отслеживают более 12 тысяч игроков.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kostya Bashmakov

>Trans-Siberian

>в игре ни одного транса

😒

1
SAW112

что?

0
Tokito77

дык там и играть не во что, пол часика тыкания

0
Ambrosian

Почему это вообще должно было кого то заинтересовать? Очередной сим сделанный на коленке.

0
TIMetal

Не понял хайпа вокруг этой инди игры🙄

-1
cuckold

Русафобы просто.

-2