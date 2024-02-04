Trans-Siberian Railway Simulator: Prologue не вызвал большого интереса к игре

Демоверсия пролога вышла 23 января, и получила 313 отзывов, 92% из них положительные.
Негативные отзывы отмечают плохую оптимизацию. Особенно отмечается система выживания: персонажу приходится слишком много есть и пить.
Когда игра вышла в неё играли больше 700 человек. Для некоторых игроков управление локомотивом оказалось непосильным, для других привычным и ничем не примечательным.
Информацию об игре отслеживают более 12 тысяч игроков.
>Trans-Siberian
>в игре ни одного транса
😒
что?
дык там и играть не во что, пол часика тыкания
Почему это вообще должно было кого то заинтересовать? Очередной сим сделанный на коленке.
Не понял хайпа вокруг этой инди игры🙄
Русафобы просто.