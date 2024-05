Анонсирован готический шутер Trench Tales

Разработчик Александр Пономарёв, работавший над такими играми, как: Prey, Path of Exile, Call of Duty Black Ops III, Rise of the Tomb Raider, анонсировал на Kickstarter новый проект, под названием Trench Tales. Это шутер от третьего лица в готическом стиле, для разработки которого была основана студия Talking Drums, издателем выступает компания Crytivo.

Действие игры разворачивается в альтернативном мире Вердена, который опустошен войной. Главный герой попадает туда по воле загадочных сил и нам нужно выяснить, как вернуться в свой мир, изучив готическую реальность в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами. Из арсенала помимо привычного огнестрельного оружия будут доступны сверхъествественные навыки: замедление времени, атаки сгустками энергии, видение через стены, исцеление собственных ран.

Релиз в Steam планируется в марте 2025 года, в планах также консольный релиз. На данном этапе игре необходимо собрать 60 тысяч долларов для успеха, а на счету компании пока что находится менее 4 тысяч.