Анонсирован готический шутер Trench Tales

Разработчик Александр Пономарёв, работавший над такими играми, как: Prey, Path of Exile, Call of Duty Black Ops III, Rise of the Tomb Raider, анонсировал на Kickstarter новый проект, под названием Trench Tales. Это шутер от третьего лица в готическом стиле, для разработки которого была основана студия Talking Drums, издателем выступает компания Crytivo.
Действие игры разворачивается в альтернативном мире Вердена, который опустошен войной. Главный герой попадает туда по воле загадочных сил и нам нужно выяснить, как вернуться в свой мир, изучив готическую реальность в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами. Из арсенала помимо привычного огнестрельного оружия будут доступны сверхъествественные навыки: замедление времени, атаки сгустками энергии, видение через стены, исцеление собственных ран.
Релиз в Steam планируется в марте 2025 года, в планах также консольный релиз. На данном этапе игре необходимо собрать 60 тысяч долларов для успеха, а на счету компании пока что находится менее 4 тысяч.
мне почему-то движок фолыча напомнило
по-моему это убогейшая реализация ублюдского UE4 или UE5
Necrovision 3?
точно:)
Я уже и забыл что есть шутеры от третьего лица по типу: Gears, Spec Ops:The Line, Ghost Recon: Future Soldier, Bionic Commando, Lost Planet 1-2, Binary Domain, Dark Sector, Dark Void, Kane and Lynch, Max Payne, Vanquish, Space Marine, Quantum Break, Inversion, Collapse. Ощущение такое, что больше игр такого типа в принципе не выходило. Конечно можно копнуть в прошлое, но всё-же! Рынок переполнен всем чем можно, за исключением сюжетно-шутанчиков где камера инкрустирована в затылок, либо в плечо.
да когда то на 3 лицо знатно передергивали, а сейчас это классика, создает ощущение устаревшего геймплея который изрядно надоел.
Зато с 2006 +- по 2016 +- выходили эти самые шутеры от третьего лица, как правило с камерой из-за плеча, многие из которых были с механикой прилипания к укрытиям - клоны Gears of War. Рынок был ими переполнен. Их было ОЧЕНЬ много. Некоторые из них стали даже сериями видеоигр. Даже Resident Evil 6 скопировал подобный геймплей и Dead Space 3 тоже.
Или на крайний случай это были попытки во что-то наподобие Resident Evil 4.
До 2006 года тоже было много шутеров от 3-лица, но камера была в большинстве из них НЕ из-за плеча, а главный герой был по середине экрана в нижней его части.
Сейчас многие пытаются в Resident Evil 2 Remake, но это скорее неудачные клоны. Даже клоны Battle Royale'ей уже перестали делать.
Ремнант в сеттинге Второй Мировой. Гранаты, обвязанные колючей проволокой, цепи, свисающие косами со шлемов - риализьм, ёпьть!
так и думал что будет типо necrovision