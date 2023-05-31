Брутальный шутер Trepang2 получил новый геймплейный трейлер ©

Team17 и Trepang Studios представили новый геймплейный трейлер брутального шутера Trepang2, который планируется к выходу на ПК 21 июня в Steam. Последний трейлер «The Superior Subject» включает в себя последние изображения новых врагов.

Trepang2 — это шутер с видом от первого лица, который фокусируется на визуальных эффектах в замедленной съемке. Помимо перестрелок, игроки также могут выполнять мощные атаки. Игрок будет управлять главным героем, который потерял память, несмотря на наличие сверхчеловеческих боевых способностей, таких как замедление времени, невидимый камуфляж и т.д.

В то же время в этой игре, в дополнение к режиму одиночной кампании, ориентированному на сюжетные сражения, также будут представлены различные режимы, такие как режим бесконечного выживания орды и режим гонок на время, которые бросают вызов игрокам. Кроме того, игра также будет оснащена высокоуровневым искусственным интеллектом, аналогичным F.E.A.R. Trembling Assault, что делает боевой азарт игры более интенсивным, доставляя игрокам более напряженные боевые задачи.