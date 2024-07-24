Сверхестественный шутер Trepang2 получил трейлер с демонстрацией нового контента в DLC Bladekisser

Примерно месяц назад для сверхестественного шутера от первого лица Trepang 2 был анонсировн первый DLC Bladekisser, в котором представлено новое оружие, включая мечи, и дополнительные миссии. Сегодня компания Trepang Studios выпустила трейлер, представляющий множество нового контента, который появится в шутере от первого лица 25 июля
Пробейтесь сквозь врагов с помощью дополнения Trepang2 Bladekisser. Отправляйтесь на новые миссии в новых областях и вступайте в жестокие рукопашные бои на мечах. Достаточно ли у тебя квалификации, чтобы обращаться с этим клинком?
Особенности DLC Bladekisser:
- 2 новые миссии: командный центр TF63 и объект Омега
- 9 карт боевого симулятора
- 3 новых оружия: меч, револьвер, пулемет
- 3 высокоценные цели
- 10 новых документов разведки
Хорошая игра не смотря на мизерный бюджет
Кусок *овна из готовых ассетов. Тупо переход от арены к арене, ни о каком сюжете и речи нет.
Очень переоценённая игра.
За столько времени с релиза всего лишь две миссии добавили
Как говорится,кушайте не обляпайтесь! Тут даже поклонники фира,забыли про эту дичь,спустя неделю после её выхода! Потому что в ней даже толком сюжета никакого нет! А в фире,хотя бы эта маленькая девка была,которая когда она появлялась,ты кирпичный завод мог построить! А эта "поделка" на одном уровне с колдой у меня стоит,так как не заценила меня абсолютно ничем!