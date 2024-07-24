Сверхестественный шутер Trepang2 получил трейлер с демонстрацией нового контента в DLC Bladekisser

Примерно месяц назад для сверхестественного шутера от первого лица Trepang 2 был анонсировн первый DLC Bladekisser, в котором представлено новое оружие, включая мечи, и дополнительные миссии. Сегодня компания Trepang Studios выпустила трейлер, представляющий множество нового контента, который появится в шутере от первого лица 25 июля

Пробейтесь сквозь врагов с помощью дополнения Trepang2 Bladekisser. Отправляйтесь на новые миссии в новых областях и вступайте в жестокие рукопашные бои на мечах. Достаточно ли у тебя квалификации, чтобы обращаться с этим клинком?

Особенности DLC Bladekisser: