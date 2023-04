Square Enix удалила Denuvo из Triangle Strategy ©

Вслед за удалением Denuvo из Valkyrie Elysium, Square Enix также удалила технологию защиты от несанкционированного доступа из Triangle Strategy.

Triangle Strategy вышла на ПК в октябре 2022 года. Другими словами, издателю потребовалось около шести месяцев, чтобы удалить Denuvo.

Для тех, кто не знает, Triangle Strategy - это тактическая ролевая игра от команды, создавшей Octopath Traveler. В игре используется HD-2D графика, аналогичная Octopath Traveler.

К сведению, Square Enix удалила Denuvo уже из трех игр за последние пару месяцев. Это - The Diofield Chronicle, Valkyrie Elysium и Triangle Strategy.

Square Enix - не единственная компания, которая удалила Denuvo из своих старых игр. Например, Capcom удалила его из Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Затем Warner Bros удалила Denuvo из Mortal Kombat 11. И, наконец, Bandai Namco и 2K Games удалили Denuvo из Naruto to Boruto: Shinobi Striker и The Quarry, соответственно.