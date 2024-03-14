Шутер с реактивными ранцами Tribes 3: Rivals вышел в раннем доступе в Steam

Игра Tribes 3: Rivals от Prophecy Games поступила в ранний доступ в Steam для PC, предлагая семь различных карт для игры и три класса с шестью преимуществами. На данный момент игра имеет рейтинг "В основном положительный" в Steam, 76 процентов положительных отзывов пользователей, но есть опасения по поводу отсутствия таких функций, как текстовый чат, браузер серверов и многое другое.
Тем временем Prophecy раскрыла дорожную карту предстоящего контента для раннего доступа. В марте команда сосредоточится на балансе классов и оружия, улучшении артов и исправлении ошибок. Апрель добавит новое оружие, плазменную пушку, и новую карту для режима "Захват флага" под названием Moonrise.
Во втором квартале 2024 года выйдет еще одно качественное обновление, в котором будут исправлены ошибки и улучшен баланс классов и оружия. Также появятся новые способности классов, потенциальное новое оружие, дополнительные исправления и новая карта, основанная на "отзывах сообщества". Об улучшении качества жизни или модерировании сообщества сказано немного, но разработчик уточняет, что дорожная карта "может измениться в зависимости от отзывов игроков или этапов разработки".