Truck Driver 19.09.2019
5.7 37 оценок

DLC Heading North вскоре доберется до консольной версии Truck Driver - Названа точная дата

©
4efy
Новости

SOEDESCO радостно объявляет, что долгожданное дополнение Heading North скоро станет доступно для Truck Driver на PlayStation 4 и Xbox One. Это DLC привносит в игру совершенно новую карту, персонажей, дополнительные контракты по перевозкам грузов, достижения и многое другое. Однако, чтобы воспользоваться этими новыми возможностями, игрокам необходимо иметь базовую версию игры и приобрести DLC.

По словам авторов, дополнение позволит расширить границы карьеры водителя грузовика. Представьте себе ситуацию: дядя Карл предлагает вам перейти на следующий уровень и продолжить свою карьеру водителя в живописной зеленой стране Мангефьель. Не отклонив такой возможности, вы отправляетесь в увлекательное путешествие. Проезжайте через величественные скандинавские пейзажи, продолжайте свою профессиональную деятельность, выполняя множество заданий, которые предложат вам новые увлекательные персонажи.

Подробное описание нововведений от разработчиков:

  • Познакомьтесь с Олаффом, Ларсом и Катериной, выполняя более 30 новых заданий.
  • Проезжайте по красивым зеленым пейзажам и новым интересным местам.
  • Поиск нового скрытого места, которое не показано на карте.
  • Разблокируйте восемь новых достижений/трофеев.
Консоли Обновления
0
0
Последние посты по игре Truck Driver
SOEDESCO отменила Premium Edition для Truck Driver для консолей, чтобы сосредоточиться на DLC Heading North
SOEDESCO отменила Premium Edition для Truck Driver для консолей, чтобы сосредоточиться на DLC Heading North
Впечатления от игры
Впечатления от игры
DLC Heading North для Truck Driver выйдет 14 сентября
DLC Heading North для Truck Driver выйдет 14 сентября
Комментарии: 0
Ваш комментарий