DLC Heading North вскоре доберется до консольной версии Truck Driver - Названа точная дата ©

SOEDESCO радостно объявляет, что долгожданное дополнение Heading North скоро станет доступно для Truck Driver на PlayStation 4 и Xbox One. Это DLC привносит в игру совершенно новую карту, персонажей, дополнительные контракты по перевозкам грузов, достижения и многое другое. Однако, чтобы воспользоваться этими новыми возможностями, игрокам необходимо иметь базовую версию игры и приобрести DLC.

По словам авторов, дополнение позволит расширить границы карьеры водителя грузовика. Представьте себе ситуацию: дядя Карл предлагает вам перейти на следующий уровень и продолжить свою карьеру водителя в живописной зеленой стране Мангефьель. Не отклонив такой возможности, вы отправляетесь в увлекательное путешествие. Проезжайте через величественные скандинавские пейзажи, продолжайте свою профессиональную деятельность, выполняя множество заданий, которые предложат вам новые увлекательные персонажи.

Подробное описание нововведений от разработчиков: