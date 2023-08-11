Молниеносный шутер от первого лица Turbo Overkill получил релизный трейлер ©

Turbo Overkill, высоко оцененный критиками сверхбыстрый шутер в стиле киберпанк с более чем 172 000 списков желаний и почти 2 000 «чрезвычайно положительных» отзывов в Steam от издателя Apogee Entertainment и разработчика Trigger Happy Interactive, сегодня выходит в полной версии в Steam и GOG.

Испытайте новейшую франшизу Apogee Entertainment в жанре шутер от первого лица в сеттинге киберпанк, а также их самый невероятный шутер от первого лица. Черпая вдохновение из всех поджанров шутеров от первого лица, включая классические бумер-шутеры (такие как Duke Nukem 3D от Apogee) в сочетании с современной киберспортивной механикой, Turbo Overkill предлагает насыщенное действием ретро и ультрасовременное любовное письмо к динамичной перестрелке от каждую эпоху.

Войдите в залитый неоновым светом адский пейзаж, известный как Рай, город, осажденный руками Сина, безжалостного коллективного разума искусственного интеллекта и его армии миньонов с промытыми мозгами. Взрывайте и распиливайте путь к искуплению в роли получеловека-полумашины-антигероя Джонни Турбо и отправляйтесь в сверхбыструю гонку, чтобы собрать награду за виртуальную голову Сина, прежде чем другие охотники доберутся до нее первыми.