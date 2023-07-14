Молниеносный шутер от первого лица Turbo Overkill появится на 3 недели позже ©

Издатель Apogee Entertainment и разработчик Trigger Happy Interactive сообщили, что у полной версии молниеносного шутера от первого лица Turbo Overkill появилась новая на дате выпуска – 11 августа 2023 года. Первоначально он должен был выйти 18 июля.

Запуск полной версии Turbo Overkill авершит эпическое повествование второй половиной Эпизода 3. Станьте свидетелем финала и сразитесь с богоподобными злодеями Turbo Overkill с уровнем огневой мощи, который не мог предсказать даже суперкомпьютер. Выполняйте невероятные комбинации убийств с точностью, чтобы разблокировать достижения, участвуйте в стремительном безумии онлайн с вариантами многопользовательской игры и переделайте Рай в совершенно другой опыт с полной поддержкой модов.

В настоящее время Turbo Overkill доступна в раннем доступе Steam. Она выйдет на ПК (Steam) 11 августа 2023 года, а позднее — на Nintendo Switch, PS5, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.