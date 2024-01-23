Создатели безумного киберпанк-шутера от первого лица Turbo Overkill работают над портом для консолей

Молниеносный шутер от первого лица Turbo Overkill вышел на ПК в августе прошлого года, однако сегодня в социальных сетях появились хорошие новости о долгожданных консольных версиях. В ответ на онлайн-запрос фанатов команда сообщила, что «работает над процессом портирования» и что «новости о консольных версиях» появятся в ближайшее время.

Издатель Apogee Entertainment не упоминает здесь какие-либо конкретные системы, но когда игра была впервые анонсирована, в качестве целевых платформ были указаны PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Команда описывает Turbo Overkill как «дикий шутер от первого лица с потрясающими визуальными эффектами в стиле киберпанк», и на момент написания у игры было несколько потрясающих обзоров в Steam. С момента запуска на платформе в августе 2023 года игра собрала почти 5000 отзывов пользователей, что на данный момент соответствует рейтингу «чрезвычайно положительный».