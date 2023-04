Пользователи высмеяли первый постер сериала по мотивам Twisted Metal ©

Повторит ли Twisted Metal успех The Last of Us? Нельзя судить о книге по обложке, но первый постер выглядит очень странно. Пользователи уже высмеяли его, ведь над его созданием особо не трудились.

IGN представили первый постер к Twisted Meta, второму сериалу этого года разработанного по мотивам эксклюзива PlayStation.

Сериал представлен как "высокооктановая экшн-комедия", главные роли в которой исполняют Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат", "Капитан Америка: Новый мировой порядок") и Стефани Беатрис ("Бруклин 9-9", "Ты не в себе").

Согласно официальному описанию - Twisted Metal расскажет историю водителя, который получил шанс на лучшую жизнь, но должен выполнить одно задание. Его задача — доставить таинственный пакет через постапокалиптическую пустошь.

Первый постер к фильму Twisted Metal получил весьма неоднозначные отзывы, поскольку многие зрители отмечают, что материал выглядит так, как будто его готовил графический дизайнер-любитель. Особенно странно выглядит голова главного героя.