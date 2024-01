Состоялся релиз русификатора для Two Point Campus - он лежал выключенный в файлах игры

Сегодня состоялся релиз русификатора для игры Two Point Campus. Команда The Department of Translate покопалась в ресурсах игры и смогла восстановить русскую локализацию, которая уже присутствовала в игре, но была выключена.

Команде пришлось сделать для русификатора новые шрифты, поэтому кое-где еще могут наблюдаться технические проблемы. Так же в игре могут встречаться некоторые непереведенные фразы и надписи.

На данный момент команда думает над полноценной доработкой русификатора при наличии интереса к игре у пользователей.

Скачать русификатор бесплатно можно с нашего сайта.