Геймплейный тизер-трейлер UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

Сегодня компания Microids опубликовала очередной геймплейный трейлер своей грядущей вдохновленной аниме игры UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves.

На этот раз мы видим знаменитого гигантского робота в действии вместе со Spazer - летающей тарелкой, которая, собственно, и послужила вдохновением для названия серии.

Если вы вдруг не знали, то игра создана по мотивам легендарного аниме и манги Super Robot UFO Robot Grendizer, созданного Го Нагаи и вышедшего на экраны в 1975 году. Кстати, несколько дней назад было объявлено о создании нового телевизионного аниме-сериала, посвященного Грендайзеру, который выйдет на экраны в 2024 году.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves выйдет в мире 14 ноября 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Версия для Nintendo Switch пока не имеет даты выхода. Известно лишь, что она выйдет в 2024 году.